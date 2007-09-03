۱۲ شهریور ۱۳۸۶، ۱۳:۵۸

وزیر بهداشت:

150 میلیارد ریال بودجه متمرکز به دفع زباله های بیمارستانی اختصاص یافت

وزیر بهداشت و درمان از تخصیص بودجه 150 میلیارد ریالی به صورت متمرکز در بخش دفع زباله های بیمارستانی خبر داد و گفت: به محض تخصیص بودجه این مبلغ به دانشگاه ها و بیمارستان ها تخصیص داده می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، کامران لنکرانی صبح امروز در حاشیه همایش کشوری روز بهورز در جمع خبرنگاران ضمن بیان مطلب فوق افزود: البته دانشگاه ها و بیمارستان ها در مجموع حدود همین مبلغ را از محل درآمد تخصصی آن مرکز برای دفع زباله های بیمارستانی هزینه می کنند.

لنکرانی در خصوص اقدامات وزارتخانه در مورد دفع غیر اصولی زباله های بیمارستانی تصریح کرد: همه زباله های بیمارستانی زبله های ویژه نیستند و در بدترین شرایط هم در حدود 30 درصد زباله های ویژه هستند.

وی رکن مهم پسماندهای بیمارستانی را تفکیک آنها دانست و گفت: در این زمینه دستورالعمل های مشخصی وجود دارد که اخیرا نیز با برگزاری کارگاه های آموزشی مختلف بر این تفکیک تاکید شده است .

لنکرانی ادامه داد: بعد از تفکیک آن مقدار کم زباله ویژه نیاز به بی خطر سازی دارد که از طریق روش های غیر سوز این کاردر کشور انجام می پذیرد.

وی در پاسخ به این سئوال که درخصوص انتصاب رئیس کل بهزیستی کشور حرف و حدیث هایی شنیده می شود، اظهار داشت: در این مورد نظری ندارم و انتصاب ایشان هم از سوی بنده نبوده است.

لنکرانی در خصوص آخرین وضعیت لایحه نظام هماهنگ پرداخت اظهارداشت: هنوز روی این مورد در حال بحث و بررسی هستیم و امیدواریم که به نتایج خوبی برسیم.


 

