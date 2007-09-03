گازرسانی در مناطق شمالی استان کرمان به اتمام رسیده است

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گازرسانی به شهرستان های شمالی استان کرمان به اتمام رسیده است.
محمدجواد ییلاقی تصریح کرد: با توجه به شرایط آب و هوا در استان کرمان و گرمسیر بودن شهرستانهای جنوبی این مناطق در مرحله دوم گازرسانی قرار گرفته است .
ییلاقی ادامه داد: گازرسانی به شهرستان های جنوب استان کرمان در دست بررسی است و در صورت تامین اعتبار لازم، عملیات اجرای گازرسانی به شهرستان های بم، کهنوج و جیرفت بزودی شروع می شود.
مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان تاکید کرد: تاکنون 222 هزار و100 خانوار 187 واحد صنعتی در 22 شهر و 52 روستا زیرپوشش گازرسانی قرار گرفته است.
