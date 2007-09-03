گازرسانی در مناطق شمالی استان کرمان به اتمام رسیده است

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : گازرسانی به شهرستان های شمالی استان کرمان به اتمام رسیده است .

محمدجواد ییلاقی تصریح کرد : با توجه به شرایط آب و هوا در استان کرمان و گرمسیر بودن شهرستانهای جنوبی این مناطق در مرحله دوم گازرسانی قرار گرفته است .

ییلاقی ادامه داد : گازرسانی به شهرستان های جنوب استان کرمان در دست بررسی است و در صورت تامین اعتبار لازم، عملیات اجرای گازرسانی به شهرستان های بم، کهنوج و جیرفت بزودی شروع می شود .