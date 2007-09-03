۱۲ شهریور ۱۳۸۶، ۱۳:۴۵

گازرسانی در مناطق شمالی استان کرمان به اتمام رسیده است

کرمان - خبرگزاری مهر: گازرسانی در مناطق شمالی استان کرمان به اتمام رسیده است و 90 درصد ساکنان مناطق شمالی استان تحت پوشش قرار گرفتند.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گازرسانی به شهرستان های شمالی استان کرمان به اتمام رسیده است.

محمدجواد ییلاقی تصریح کردبا توجه به شرایط آب و هوا در استان کرمان و گرمسیر بودن شهرستانهای جنوبی این مناطق در مرحله دوم گازرسانی قرار گرفته است .

ییلاقی ادامه داد: گازرسانی به شهرستان های جنوب استان کرمان در دست بررسی است و در صورت تامین اعتبار لازم، عملیات اجرای گازرسانی به شهرستان های بم، کهنوج و جیرفت بزودی شروع می شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان تاکید کرد: تاکنون 222 هزار و100 خانوار 187 واحد صنعتی در 22 شهر و 52 روستا زیرپوشش گازرسانی قرار گرفته است.
کد مطلب 545388

