۱۲ شهریور ۱۳۸۶، ۱۳:۳۶

وزیر بهداشت:

پایه نظام سلامت جامعه بهورزان هستند

وزیر بهداشت و درمان گفت: پیشرفت سلامت جامعه مرهون زحمات بهورزان است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، کامران لنکرانی صبح امروز در حاشیه همایش کشوری روز بهورز در جمع خبرنگاران ضمن بیان مطلب فوق افزود: این قشر زحمتکش در اقصی نقاط کشور و عمدتا در مناطق روستاهای محروم مشغول به خدمت هستند.

وزیر بهداشت و درمان با تصریح بر اینکه بهورزان رکن ماندگار نظام ارائه خدمات سلامت کشور هستند گفت: حضور مداوم بهورز در میان مردم و تنوع وظایفی که دارد و آموزش های جامعی که به افراد جامعه می دهد در ارتقاء سطح سلامت بسیار اثر گذار بوده است.

وی اظهار داشت: ازابتدای تاسیس شبکه های بهداشت به خصوص خانه های بهداشت به صورت مستمر شاهد ارتقاء سطح سلامت و شاخص های بهداشتی بودیم.

وزیر بهداشت در ادامه با تاکید بر اطلاحات ساختار نظام سلامت در کشور اذعان داشت: نظام سلامت اگر به دنبال حفظ و ارتقا سلامت جامعه است باید حول نظام سلامت نگر و سلامت محور بچرخد نه نظام درمانگر چراکه نگاه درمانگر نگاهی مخرب و بیماری زاست.

لنکرانی در این خصوص وظایف بهورزان و مربیان بهداشت را در ترویج فرهنگ سلامت در جامعه بسیار با اهمیت دانست.

 

