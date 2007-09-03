پایه نظام سلامت جامعه بهورزان هستند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، کامران لنکرانی صبح امروز در حاشیه همایش کشوری روز بهورز در جمع خبرنگاران ضمن بیان مطلب فوق افزود: این قشر زحمتکش در اقصی نقاط کشور و عمدتا در مناطق روستاهای محروم مشغول به خدمت هستند.

وزیر بهداشت و درمان با تصریح بر اینکه بهورزان رکن ماندگار نظام ارائه خدمات سلامت کشور هستند گفت: حضور مداوم بهورز در میان مردم و تنوع وظایفی که دارد و آموزش های جامعی که به افراد جامعه می دهد در ارتقاء سطح سلامت بسیار اثر گذار بوده است.

وی اظهار داشت: ازابتدای تاسیس شبکه های بهداشت به خصوص خانه های بهداشت به صورت مستمر شاهد ارتقاء سطح سلامت و شاخص های بهداشتی بودیم.

وزیر بهداشت در ادامه با تاکید بر اطلاحات ساختار نظام سلامت در کشور اذعان داشت: نظام سلامت اگر به دنبال حفظ و ارتقا سلامت جامعه است باید حول نظام سلامت نگر و سلامت محور بچرخد نه نظام درمانگر چراکه نگاه درمانگر نگاهی مخرب و بیماری زاست.

لنکرانی در این خصوص وظایف بهورزان و مربیان بهداشت را در ترویج فرهنگ سلامت در جامعه بسیار با اهمیت دانست.