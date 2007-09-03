۱۲ شهریور ۱۳۸۶، ۱۳:۴۲

قائم مقام وزیر امور خارجه:

مذاکرات ایران و آژانس تا حصول نتایج مشخص ادامه می‌یابد

قائم مقام وزیر خارجه با بیان اینکه تهران در بررسی موضوع هسته‌ای خود در پی خرید زمان نیست، گفت: آنچه در این خصوص قابل توجه است اینکه مذاکرات ایران و آژانس باید در زمانی معقول و منطقی تا حصول به نتایج مشخص ادامه یابد.

سید مهدی مصطفوی، قائم مقام وزیر خارجه کشورمان در حاشیه برگزاری اجلاس بین المللی حقوق بشر و تنوع فرهنگی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: چنانچه زمان لازم برای مذاکرات ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی فراهم آید، کمک بزرگی به حل مسئله هسته ای ایران خواهد شد.

وی ضمن انتقاد از تلاش های سیاسی برخی کشورهای غربی علیه فعالیت های صلح آمیز هسته ای کشورمان، افزود: همین کشورها بودند که با اقدامات سیاسی و فراقانونی پرونده هسته ای ایران را از آژانس که تنها مرجع قانونی رسیدگی به آن بود، خارج کرده و به شورای امنیت انتقال دادند.

مصطفوی ادامه داد: تلاش های سیاسی که امروز از سوی اغلب این کشورها علیه ایران شکل گرفته نیز تداوم همان رفتار گذشته آنان بوده و امری طبیعی است.

قائم مقام وزیر خارجه تاکید کرد: ما بارها اعلام کرده ایم که این مسیر اشتباه است و راه حل این موضوع انجام مذاکرات منطقی و طی مسیر قانون مند است.

مشروح سخنان مصطفوی در جمع خبرنگاران متعاقبا ارسال می شود.

