تصویب چهار میلیارد دلار اعتبار برای مقاوم سازی مدارس کشور

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد ، پرویز آژیده پیش از ظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه روسای اموزش و پرورش لرستان با بیان اینکه ما در نظام آموزش و پرورش به تاکید رهیر فرزانه انقلاب باید یک تحول زیر بنایی انجام دهیم، اظهار داشت : مجموعه فعلی آموزش و پرورش انگیزه زیادی برای انجام این تحول دارد .

وی در ادامه با اشاره به برگزاری همایش سراسری فرصت ها و چالش های آموزش و پرورش نظری در 26 و 27 مهر ماه افزود : تاکنون بیش از 670 چکیده مقاله به دفتر این همایش رسیده است .

آژیده هدف از برگزاری این همایش را تبیین جایگاه آموزش و پرورش و همچنین لزوم انجام کار کارشناسی شده در این حیطه دانست .

وی در پایان با اشاره به اینکه هم اکنون ارتباط وهماهنگی خوبی بین قوای سه گانه کشور حاکم است اذعان داشت : همگی ما از فرامین و رهنمودهای روشنگر مقام معظم رهبری تبعیت می کنیم .

در ادامه این مراسم حجت الاسلام عباس علی صادقی مسئول حوزه علمیه خرم آباد و امام جمعه موقت این شهر با اشاره به اینکه تعلیم و تربیتی موثر است که با اخلاص همراه باشد اظهار داشت : حیات زمین به وجود انسان است ، حیات انسان وابسته به علم است ، حیات علم مستلزم عمل است و حیات عمل نیز در گرو اخلاص است .

صادقی اضافه کرد : عملی که با اخلاص همراه باشد عملی ماندگار است که حتی با مردن انسان هم از بین نمی رود .

سید حسین صابری استاندار لرستان نیز با اشاره به هفته دولت و گرامیداشت یاد دو دولتمرد فرهنگی این عرصه شهیدان رجایی و باهنر تصریح کرد : در هر عرصه ای یک مطالعه سطحی داشته باشیم نقش تعلیم و تربیت را به خوبی حس خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه امروز فرصت های زیادی در سایه رسالت سنگین فرهنگیان در امر تعلیم و تربیت ایجاد شده است ، افزود : اگر امروز قدمی بر می داریم در سایه تلاش و همت معلمان است .

محمد رضا ملکشاهی رییس پیشین سازمان آموزش و پرورش لرستان نیز با تشریح کارنامه عملکردی خود در دوره تصدی مدیریت اظهار داشت : تشکیل شورای حل اختلاف فرهنگیان ، اعطای تسهیلات مسکن به 871 نفر از فرهنگیان ، تاسیس آموزش و پرورش عشایر و طرح اعتبار بخشی به دبیرستان های بالای 200 نفر را از فعالیت های آموزش و پرورش لرستان عنوان کرد .

وی با اشاره به اینکه سال 86 سال کپر زدایی مدارس در لرستان است ، اضافه کرد : 264 مدرسه را در این راستا شناسایی کرده ایم که امید واریم در سال 87 دیگر هیچ مدرسه کپری و خشت و گلی را در لرستان نداشته باشیم .

ملکشاهی با اشاره به طرح شناسایی مولفین معلم اذعان داشت : در لرستان بیش از 6000 هزار معلم مولف وجود دارد که تاکنون 84 معلم با 135 اثرتالیفی شناسایی شده اند .

در پایان این مراسم علی ماکنعلی سرپرست پیشین آموزش و پرورش لرستان و رییس جدید این سازمان با تشریح برنامه های آینده کاری خود اذعان داشت : با احیای معاونت پرورشی در سازمان آموزش و پرورش به مدارس 90 تا 150 نفره یک مربی پرورشی تعلق می گیرد که در این راستا برای هر 4 دانش آموز یک ساعت کار پرورشی انجام خواهد شد .

وی تصریح کرد : در حال حاضر بیش از 1500 ملک آموزشی فاقد سند مالکیت در لرستان وجود دارد که تاکنون توانسته ایم برای 200 ملک از این املاک سند مالکیت تهیه کنیم .

در پایان این مراسم با قرائت حکم صادره از سوی محمود فرشیدی وزیر آموزش و پرورش کشور علی ماکنعلی به عنوان رییس جدید سازمان آموزش و پرورش لرستان معرفی شد .