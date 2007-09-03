صادر کنندگان نیاز به حمایت جدی دولت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری صبح امروز در همایش خدمات بانکی و صادرات در تهران گفت: برای دستیابی به اقتصاد و صادرات پویا ناچار به پذیرش برون گرائی به عنوان یک اصل هستیم که این برون گرایی باید درامور مربوط به تولید محصول ، خدمات بانکی ، خدمات مورد نیاز صادر کنندگان و غیره رعایت شود.

معاون وزیر بازرگانی با بیان اینکه برنامه های سوم و چهارم توسعه برای فرهنگ سازی به منظور استقرار مقررات صادرات تاکید کرده است، افزود: اگر ایران در پیمان‌های منطقه ای عضویت یابد، صادر کنندگان احساس امنیت بیشتری خواهند داشت.

به گفته وی، برون گرائی فرهنگی به معنای آماده سازی اذهان عموم مردم برای حضور در دهکده جهانی است، به عبارت دیگر با برون گرائی فرهنگی می توان مقوله های اجتماعی را برای صدور فرهنگ کشور ایجاد کرد.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: میزان تسهیلات پرداختی به صادر کنندگان طی سال 84 با میزان صادرات همخوانی ندارد و کم است.

وی عدم پذیرش اموال منقول به عنوان وثیقه توسط بانک‌ها از صادر کنندگان ، سنگین بودن وثایق اخذ وام و بالا بودن سپرده گذاری اولیه برای اخذ وام را از مشکلات صادر کنندگان در فرآیند اخذ تسهیلات از بانک‌ها عنوان کرد.

غضنفری اظهار امیدواری کرد که به زودی اقدامات مناسبی در راستای حذف مشکلات موجود صادر کنندگان انجام شود. وی با تاکید بر اینکه صادر کنندگان نیاز به حمایت های جدی از سوی دولت دارد ، اظهار داشت: هزینه هایی که صادر کنندگان به واسطه دیوار تعرفه ای موجود ناشی از عدم حضور ایران در سازمان تجارت جهانی می پردازند، بر عهده دولت است و باید از سوی دولت جبران شود.