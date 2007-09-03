نمایشگر زمینه شفاف سه بعدی ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان موسسه خالق فناوری های USC سیستم نمایشگر سه بعدی کم هزینه ای را با استفاده از شیشه مخصوصی تولید کرده اند که می توان به کمک آن از تمام جهات و زوایا تصاویر را مشاهده کرد.

براساس گزارش فایل فرانت، ویدویی که در بالای این نمایشگر نصب شده است، می تواند با سرعت بسیار بالایی در تمام زوایا تصویر را منتشر کند.

اشخاصی که از این نمایشگر استفاده می کنند، می توانند تصاویر را با استفاده از یک دستگاه کنترل کننده از راه دور به تمام جهات بچرخانند.

این نمایشگر توانست جایزه "بهترین فناوری پدید آمده" SIGGRAPH 2007 را به خود اختصاص دهد.

این جایزه در کنفرانس بین المللی واقعیت های مجازی که آوریل سال آینده در فرانسه برگزار می شود، به محققان این فناوری جدید اعطا می شود.