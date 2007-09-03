زمان تهدید ایران گذشته است

به گزارش خبرگزاری مهر،"جان ویتریتی" در نامه خود به روزنامه نیویورک تایمز نوشت : دیگر زمان تهدید نیست و تهدید ایران از سوی بوش نیز نمی تواند در شرایط فعلی چاره کار باشد.

ویتریتی در ادامه به سخنان هفته گذشته "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهوری فرانسه در باره برنامه هسته ای ایران اشاره کرد و نوشت : صحبت های سارکوزی نه تنها کمکی به حل مسالمیت آمیز پرونده هسته ای ایران نمی کند، بلکه بوش را در استفاده از گزینه نظامی در برابر ایران تشویق می کند.

این تحلیلگر آمریکایی افزود: بوش در حالی استفاده از گزینه نظامی درباره ایران را مطرح می کند که نظر وی مخالفان زیادی را در داخل آمریکا دارد و نه فقط مردم آمریکا، بلکه سناتورهای این کشورو نامزدهای انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا نیز با گزینه استفاده از زور در برابر ایران مخالف هستند.

ویتریتی معتقد است : متاسفانه سیاست خارجی این روزهای آمریکا توسط نومحافظه کاران اداره می شود و سیاست "پا در کفش دیگران کردن" از جانب نومحافظه کاران در برنامه های آمریکا گنجانده شده که این کار می تواند پیش درآمدی بر به وجود آمدن چالش های جدید در سیاست خارجی آمریکا شود.

به گزارش مهر ، ویتریتی در پایان نامه خود به نیویورک تایمز نوشت : ما نباید خود را گول بزنیم و این واقعا نشانه نابخردی است که اگر بوش بعد از نتایج مصیبت باری که در جنگ عراق عاید آمریکا شد؛ بخواهد بار دیگر با حمله به ایران این نتایج را تکرار کند .