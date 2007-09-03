اشاعه فرهنگ در ورزش کشور نیاز به ساختار مناسب دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس فدراسیون جودو در نشست هم اندیشی تدوین منشور فرهنگی ورزش کشور با بیان این مطلب اظهار داشت: در ابتدا چنانچه می خواهیم کار فرهنگی در ورزش کشور انجام دهیم باید از افراد فرهنگی که حوزه و تخصصشان صرفا در این عرصه است استفاده کنیم. من خودم به عنوان کسی که سمت فرهنگی در ورزش کشور داشته ام باید اذعان کنم تخصص اصلی ام کار فرهنگی نبوده همان طور که آقای قراخانلو رئیس کمیته المپیک هم در زمینه ورزش متخصص است و نه در مقوله فرهنگ.

درخشان در ادامه تصریح کرد: برای اینکه بتوانیم فرهنگ را در جامعه ورزشی خود اشاعه دهیم باید نیروی انسانی کافی در اختیار داشته باشیم چرا که در بخش فرهنگی نیروی انسانی حرف اول را می زند. با این همه اعتقاد دارم ورزشکاران ما با توجه به امکاناتی که تا به امروز داشته ایم جزو گروه های قابل قبول هستند. ورزش کشور ما با همین برنامه های دست و پا شکسته هم موفق بوده است.

وی گفت: در حال حاضر در برخی رشته ها شاهد پرخاشگری ورزشکاران آن رشته هستیم . به عنوان مثال در فوتبال بازیکنان مدام پرخاش می کنند و اگر چنین کاری در جودو صورت پذیرد ورزشکار را از دور مسابقات محروم می کنند و همین امر سبب کرنش بازیکن می شود. در حال حاضر در رشته ای که من فعالیت می کنم ورزشکاران احترام پیشکسوتان را دارند و این از نظر من یک کار فرهنگی است .

رئیس فدراسیون جودو در پایان تصریح کرد: در مقوله فرهنگ دو اصل باید مد نظر قرار بگیرد. اول اینکه ما ورزشکاران را از کودکی به عنوان شهروندانی خوب و منضبط بار بیاوریم و رسم زندگی اجتماعی را به آنها بیاموزیم. ثانیا آنها را از جنبه ورزشی تربیت کنیم و تلفیق این دو عنصر باعث می شود که یک ورزشکار مسائل فرهنگی را رعایت کند. در این صورت آنها می توانند الگویی مناسبی برای نظم پذیری ، احترام به قوانین و قانونمند بودن افراد جامعه باشند.