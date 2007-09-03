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۱۲ شهریور ۱۳۸۶، ۱۴:۱۸

سنجاب روباتیک ساخته شد

سنجاب روباتیک ساخته شد

دانشمندان با الهام از طبیعت جانوران سنجاب روباتیک ساختند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سنجاب روباتیک یا RoboSquirrel با هدف بررسی این ویژگی طبیعی در آمریکا طراحی و ساخته شده است که سنجابهای زمینی برای دورکردن مارهای زنگی از بچه هایشان دم خود را در حالی که گرمتر از دمای طبیعی بدنشان شده است با عصبانیت تکان می دهند.

به گفته دانشمندان هنگامی که حسگرهای مادون قرمز دم های برافروخته سنجابهای زمینی را تشخیص دهند به حالت تدافعی به دور خود می پیچند.

دانشمندان برای بررسی این موضوع روبات ساخته شده را با پوششی همچون سنجاب واقعی پوشانده و با قرار دادند المنتهای گرمایی در دم آن، موجب پس زدن مار زنگی مهاجم شدند.

دانشمندان تا کنون برای بررسی چنین وضعیتهای طبیعی به ساخت روباتهایی همچون موش، خرچنگ، زنبور و سایر جانوران روباتیک روی آورده اند.

کد مطلب 545406

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