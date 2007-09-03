به گزارش خبرگزاری مهر ، حسن فاضلی صبح امروز در نشست ارائه دستاوردهای کاوش‌های نجات‌بخشی ، مهمترین مشکل کاوشها را تامین بودجه دانست و افزود: با وجودی که طرح‌های باستان‌ شناسی به تصویب می‌رسد، اما زمان تأمین بودجه بسیار طولانی است و حتی کار برخی از تیم ‌ها برای تامین اعتبار به مدت یک ماه متوقف می ‌شود.

وی کوتاه‌ کردن زمان تأمین بودجه کاوش‌ های نجات ‌بخشی را ضروری دانست و گفت: اگر بودجه‌ها به موقع تأمین نشود بسیاری از کاوش‌ها به دلیل سرما و یا گرمای فصول انجام نمی ‌شود.

رئیس پژوهشکده باستان ‌شناسی با اشاره به اینکه سال 86، سال کاوش‌های نجات‌ بخشی نام گرفته است، تصریح کرد: هدف از این نامگذاری اهمیت مطالعه و نجات آثار تاریخی در نتیجه آبگیری سدهای در حال ساخت است.

وی افزود: خوشبختانه کاوش‌های نجات‌ بخشی با طرح پرسش‌های باستان‌شناختی که در دل این تحقیقات نهفته، درکی جدید از تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران را فراهم آورده است.

به گفته فاضلی، پژوهشکده باستان‌شناسی برای چاپ گزارش کاوش‌های نجات‌بخشی عزم جدی دارد و تا پایان سال شاهد چاپ برخی از نتایج کاوش‌های انجام ‌شده خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه چاپ نتایج این کاوش ‌ها با هدف جمع‌ آوری داده‌ها برای ایجاد بانک اطلاعاتی انجام می شود ، خاطرنشان کرد: قرن آینده قرن بانک ‌های اطلاعاتی است و چون محوطه‌های تاریخی در معرض نابودی هستند، جمع ‌آوری اطلاعات و تشکیل این بانک به ما کمک می ‌کند ذخایر بسیار ارزشمند خود را حفظ کنیم.

وی تأکید کرد: خطر تخریب محوطه‌های تاریخی با سدسازی رشد فزاینده ‌ای گرفت، همچنین جایگاه قانونی مطالعات باستان‌شناسی و نبود عزم ملی در حفاظت از میراث فرهنگی کشور در ساخت سدها موجب شد که آثار تاریخی در درجه دوم اولویت قرار گیرد و چنین وضعیتی باعث شد که علاقه ‌مندان میراث فرهنگی شاهد خطر نابودی آثار تاریخی باشند.

رئیس پژوهشکده باستا‌ن‌شناسی با اشاره به این موضوع که این موارد باعث شد سازمان رویکردی جدی به صیانت از آثار تاریخی داشته باشد، تصریح کرد: پژوهشکده باستان‌شناسی از سه سال گذشته برنامه‌ ریزی جدیدی را برای کاوش‌های نجات ‌بخشی انجام داد تا ضمن جمع ‌آوری اطلاعات کاوش‌های آثار باستانی حوزه آبگیری سدها ، اهداف بلندمدت و کوتاه مدتی را تدوین کند.

تحت پوشش قرار دادن حدود 30 سد کشور برای کاوش‌های نجات‌بخشی و تحقیقات باستان‌شناسی موضوع دیگری است که فاضلی به آن اشاره کرد و گفت: هم ‌اکنون چندین تیم کاوش در نقاط مختلف کشور مشغول بررسی‌های باستان ‌شناسی هستند و با اعزام هیأت‌های جدید امیدواریم که تقریبا تمامی بدنه کارشناسی باستان‌شناسی کشور درگیر نجات‌بخشی آثار تاریخی شوند.

فاضلی با تشکر از مسئولان وزارت نیرو و سازمان آب و فاضلاب، خاطرنشان کرد: در نتیجه تعامل و تفاهم میان سازمان میراث فرهنگی، صنایع ‌دستی و گردشگری و وزارت نیرو، از این پس هر سدی که بخواهد ساخته شود، ابتدا پژوهشکده باستان ‌شناسی پژوهش‌های لازم را انجام می‌ دهد تا اگر آثار تاریخی مهم در حوزه آبگیری آن قرار داشت، بتوان کار سدسازی را متوقف و محل آبگیری را تغییر داد. همچنین برنامه‌ ریزی منسجمی برای کاوش‌های نجات ‌بخشی آغاز می ‌شود.