فردا آخرین مهلت ارسال آثار به همایش شعر استانی «لاله های غریب»

رضا ثقتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری همایش شعر استانی «لاله های غریب»، اظهار کرد: این همایش با موضوع شهدای ترور به ویژه با محوریت شهید حجت الاسلام «ابوالحسن کریمی» برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه معرفی شهدا به ویژه شهدای ترور وظیفه همه ما به عنوان مسئول و متولی است، افزود: بهره گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری برای معرفی شهدا به عنوان قهرمانان ملی و هویت ایرانی و انقلابی ما در دستور کار قرار دارد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در ادامه با اشاره به اینکه دشمن امروز با استفاده از هر ابزاری به دنبال خدشه دار کردن دستاوردهای انقلاب اسلامی و دور کردن جامعه به ویژه نسل جوان از فرهنگ ایثار و شهادت است، تأکید کرد: برجسته کردن شهدای ترور که مظلومانه و ناجوانمردانه به دست دشمنان انقلاب و اسلام به خاک و خون کشیده شدند برجسته کردن حقانیت و مظلومیت جمهوری اسلامی ایران است.

وی ادامه داد: همایش شعر استانی «لاله های غریب» به همین منظور در سه محور «دشمن شناسی و ایستادگی در مقابل آنان»، «پاک دستی، ساده زیستی، اخلاق‌مداری و تعهد انقلابی» و «شهیدان ترور نماد ایثار، شهادت و خدمت به مردم» برگزار می‌شود.

ثقتی با اشاره به اینکه بعد از اعلام فراخوان تاکنون ۱۲۰ اثر به دبیرخانه این همایش ارسال شده است، گفت: شاعران علاقه مند به حضور در این همایش تنها تا فردا یکشنبه ۷ فروردین ماه فرصت دارند تا دو اثر در قالب‌های کلاسیک، نو و سپید به دبیرخانه این همایش به آدرس اینترنتی https://gilan.navideshahed.com و یا دبیرخانه همایش واقع در رشت، خیابان حافظ، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان، طبقه دوم، معاونت امور هنری و سینمایی ارسال کنند.

وی اضافه کرد: اختتامیه این همایش ساعت ۱۷ عصر روز چهارشنبه ۱۰ فروردین ماه در منزل شهید ابوالحسن کریمی در شهرستان لاهیجان برگزار می‌شود.

لازم به ذکر است شهید ابوالحسن کریمی رئیس کل دادگستری استان گیلان بود که در شامگاه ۱۳ فروردین ماه سال ۱۳۶۵ در نزدیکی مسجد گلشاهی لاهیجان مورد حمله مسلحانه منافقان قرار گرفت و بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید.