مردم نگران تامین گوشت قرمز و مرغ در ماه رمضان نباشند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا اسکندری درحاشیه همایش اعطاء اوراق سهام به اعضای شرکت های تعاونی روستائی با اعلام آنکه به میزان مصرف مردم گوشت مرغ و گوشت قرمز در بازار طی ماه مبارک رمضان وجود خواهد داشت،گفت: ذخیره سازی گوشت قرمز و گوشت مرغ در کشور به گونه ای است که در ایام ماه مبارک رمضان به لحاظ تامین نیاز بازار به این اقلام اساسی مشکلی وجود ندارد.

وی، تولید و عرضه تخم مرغ در بازار را فاقد مشکل خواند و افزود: در روزهای آینده همچنین فروشگاه عرضه مستقیم محصولات کشاورزی در استان تهران ایجاد می شود؛ ضمن آنکه نمایشگاه مواد پروتئینی و محصولات کشاورزی طی دو روز آینده در منطقه شرق تهران افتتاح خواهد شد.

وی با اشاره به صدورمجوز واردات گوشت قرمز، افزود: درحال حاضر دام زنده داخلی در برخی از کشورها به فروش می رود و درراستای کمک به تولید داخل و مصرف با قیمت مناسب گوشت وارد کشور می شود. اسکندری بیان کرد: در صورت ورود به بازارهای جهانی باید قادر به رقابت با قیمت های بین المللی باشیم. وی افزود: درحال حاضرگوشت قرمزدرسایرکشورها با قیمت بالای جو نسبت به کشورایران تولید می شود. وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد: گوشتی که در بازار است کیلویی 2300 تومان است که در بازار مصرف باید کیلویی 5300 باشد در حالیکه دلالان و واسطه ها قیمت های بالاتری را رقم زده اند. بنابراین واسطه‌ها نباید پشت سر تولید کننده پنهان شوند و زمانیکه قصد مقابله با آنان بوجود می آید عنوان کنند که دامدار متضرر می شود، این درحالی است که دامدار در شرایط مطلوب تولید می کند و افزایش جو باعث نشده دامدارتصاعدی قیمت هارا افزایش دهد . وی با بیان آنکه واردات گوشت قرمزدرراستای جلوگیری از اجحاف دلالان صورت می گیرد، افزود: این در حالی است که در سال جاری به تشکل های دامداران مجوز واردات گوشت و صادرات دام زنده داده شده است. به گفته وی، جو اگروارد شود قیمت آن بالاتر از قیمت کنونی آن می شود؛ ضمن آنکه واردات گوشت قرمز در سال جاری برای مصرف صنایع و مصرف خوراکی داخلی انجام شده است. وی بیان کرد:

طی سه سال گذشته با فروش برخی از اموال بالغ برحدود 28 میلیارد تومان به صندوق های سرمایه گذاری بخش کشاورزی در راستای تسریع در تشکیل این صندوق ها در استان ها از سوی وزارت جهاد کشاورزی کمک رسانی شده است.

اسکندری افزود: به دلیل عدم تصویب ردیف بودجه ای سالانه صندوق مذکور در لایحه بودجه سال جاری عملا اقدام موثری در خصوص این صندوق به انجام نمی رسد.

وی در رابطه با برداشت از حساب ذخیره ارزی به منظور آبیاری تحت فشار اظهار داشت: از سوی وزارت نیرو پیشنهاداتی را در رابطه با فایناس خارجی و داخلی برای ایجاد شبکه های زیرسدهای در دست احداث داده شده که شورای اقتصاد حدود500 میلیون دلار را برای تسریع احداث شبکه های آبیاری اختصاص داده است.