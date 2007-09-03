شهردار بجنورد آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد در این مراسم که با حضور امام جمعه بجنورد، شورای اسلامی شهر، سرپرست استانداری ، فرماندار و شهردار سابق برگزار شد، نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی گفت: امروز باید دولت و ملت به نظرات یکدیگر احترام بگذارند.

حبیب ا... مهمان نواز تصریح کرد: هم ملت باید به دیده احترام به دولت خود نظر داشته باشد و هم دولت باید خالصانه برای مردم تلاش کند و زمانی ناهنجاری های یک جامعه از بین می رود که این حرمتها حفظ شود.

امام جمعه بجنورد با اشاره به وظایف شهردار و مشکلات شهر اظهار داشت: یکی از مشکلات اساسی موجود نبود مکانی مناسب برای زائران و مسافرانی است که در پارکها اتراق می کنند که باید هرچه سریعتر مهمانسرایی مجلل برای این افراد تهیه شود.

وی ادامه داد: از مشکلات دیگر دو مکان تفریحی بش قارداش و باباامان است که متاسفانه این مکانها در اختیار افراد حرمت شکن قرار دارد.

امام جمعه بجنورد اضافه کرد: زیارتگاه معصوم زاده بجنورد نیزکه مکان مقدسی است، ولی هیچ نظارتی برافرادبد حجاب وجود ندارد ، که باید به این مسائل رسیدگی شود.

فرماندار بجنورد نیز در این مراسم گفت: با توجه به اینکه شهرمانند یک موجود زنده و درحال تغییراست ومسئولین اداره آن هم باید افرادی پرتحرک و شایسته باشند.

غلامحسین آرام تصریح کرد: در قانون به شهردارها اجازه داده شده تا اختیار کافی برای اداره شهر داشته باشند و شوراها باید این اختیارات را به شهردار بدهند تا با آسودگی برای کارهای خود برنامه ریزی کند.

وی ادامه داد: مهمترین وظیفه شوراها تلاش برای اتحاد ملی و انسجام اسلامی در بین اعضای شوراها و شهراست که سبب تلاش و کار مفید می شود.

آرام با بیان اینکه هر شهر دو چهره دارد اظهار داشت: بجنورد 2 چهره دارد، یک نمای داخل شهر که زیباست و دو نمای حاشیه شهر که نازیباست و امید است شهردار جدید با تجربیات و تخصص مفید شان این مشکل را حل کند.

شهردارسابق هم در این مراسم با تبریک به شهردار جدید گفت: شوراها باید از شهرداری جدا شوند و به شهر بپردازند که متاسفانه یکی از مشکلات اساسی شهرداری درگیری با شوراهاست.

سید عباس حسینی ادامه داد: شورا باید در شهرداری نقش نظارتی داشته باشد و عمل را به شهرداری بسپارد و شهردار را با مسایل جزئی درگیر نکند.

وی اظهار داشت: توجه به محرومان از وظایف مهم شهردار است و باید با حمایت افراد سرمایه دار این مشکل را حل کند.

شهردار جدید در این مراسم گفت: شهردارها کدخدا هستند وامیدوارم تا خدا توفیق دهد و بتوانم برای مردم و شهر مفید باشم.

اردشیر ریاحی ادامه داد: مشکلات حاشیه شهرتنها مختص بجنورد نیست ، بلکه یک مشکل جهانی است و بعلت رشد روز افزون جمعیت در جهان است.

وی اضافه کرد: ما 2 هزار نفرحاشیه نشین در شهر و امروز حاشیه نشینها به اسم ساکنین غیر رسمی معرفی می شوند.