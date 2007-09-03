دکتر "محمد حسین ماندگار" در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هم اکنون در بیمارستان شریعتی دانشگاه علوم پزشکی تهران، درمان های تحقیقاتی با کمک سلول های بنیادی بر روی بیمارانی که دچار سکته های قلبی وسیعی شده اند، صورت گرفته است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران یاد آور شد: ما در این تحقیقات در حال بررسی نتایج درمان با کمک سلول های بنیادی بر روی بیماران دچار سکته هستیم.

ماندگار اضافه کرد: علاوه بر این مرکز، چند مرکز دیگر نیز در ایران در این زمینه فعالیت هایی را به انجام رسانده اند.

وی به مهر در خصوص وضعیت سایر تحقیقاتی که در زمینه سلولهای بنیادی در دنیا بر روی بیماران قلبی انجام می گیرد، گفت: هم اکنون در دنیا در مورد مصرف سلول های بنیادی در مورد بیمارانی که مورد پیوند قلب قرار گرفته اند، نیز تحقیقات پیچیده ای در حال انجام است.

ماندگار خاطرنشان کرد: این تحقیقات در دنیا نشان داده است که تزریق سلول های بنیادی پیش از پیوند به بیماری که مورد پیوند قلب قرار می گیرد، احتمال رد پیوند را کاهش می دهد.

وی با اشاره به تحقیقاتی که در زمینه تغییرات ژنتیکی برای افرادی که از نظر خانوادگی و ارثی در معرض خطر بیماری یا سکته قلبی قرار دارند، گفت: بیماری های قلبی عوامل مختلفی دارند که از آن جمله می توان به دیابت ، فشار خون بالا، عدم فعالیت بدنی ، وزن بالا، چربی کنترل نشده اشاره کرد. در این میان زمینه های ژنتیکی و ارثی و خانوادگی نیز می تواند افراد را در معرض این بیماری قرار دهد. تاکنون در دنیا عوامل ارثی و ژنتیکی قابل پیشگیری نبوده است و تنها می توان با تشخیص زودرس این بیماری را کنترل کرد.

این جراح قلب تأکید کرد: هم اکنون از سوی محققان ایرانی مقیم آمریکا تحقیقاتی در زمینه تغییرات ژنتیکی برای بیماران و کاهش خطر سکته قلبی انجام شده است و در آینده نزدیک می توان با تغییرات ژنتیکی خطر سکته قلبی را کاهش داد.