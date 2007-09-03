هماهنگی بودجه امسال دولت با سند چشم انداز بیشتر از سال گذشته است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی نبوی عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین در مراسم تقدیر از خبرنگاران که ظهر امروز در محل جامعه اسلامی مهندسین با حضور محمد رضا باهنر دبیر کل این حزب و غلامحسین امیری قائم مقام وی برگزار شد ضمن تقدیر از زحمات خبرنگاران گفت: ما به جایگاه خطیر خبرنگاران و امر اطلاع رسانی واقفیم و همواره به آنان اعتماد داریم، هیچ گاه نگران تغییر اخبارمان نبوده ایم و این در حقیقت سرمایه ای برای شما خبرنگاران محسوب می شود.

وی شناساندن جامعه اسلامی مهندسین در جامعه را مرهون خدمات و زحمات خبرنگاران دانست و گفت: هر تشکیلاتی باید خلاء هایی را پر کند و جامعه اسلامی مهندسین نیز تلاش می کند تا در این راستا گام بردارد.

نبوی ادامه داد: برخی به صورت انحصاری و محدود حقیقت را آنگونه که هست بیان نمی کنند و یا برای دست یافتن به مقاصدی، سخن ها را به گونه ای تغییر می دهند که این امر را می توان از جنبه های بد اخلاقی و انحرافی در اخبار تلقی کرد.

در ادامه این مراسم خبرنگاری پرسید منظور از سند چشم انداز بیست ساله جامعه اسلامی مهندسین که از آن سخن به میان آمده است چیست که نبوی پاسخ داد گروه مطالعات و راهبردی تشکل متبوعش به همین منظور برنامه ریزی های استراتژیک را در دستور کار خود قرار داده و در حال طراحی چشم اندازی بیست ساله است.

نبوی با بیان اینکه در این چشم انداز بیست ساله جامعه اسلامی مهندسین ماموریت هایی را برای جامعه و ارزش هایی محوری را تعیین کرده که به تصویب شورای مرکزی نیز رسانده است افزود: تا هنگامی که این سند نهایی نشود در خصوص جزئیات آن اطلاع رسانی نخواهیم کرد و سعی می کنیم در کنگره بعدی جامعه اسلامی مهندسین که سال آینده برگزار می شود این سند رسمی را به اتمام برسانیم.

این عضو جامعه اسلامی مهندسین در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه نظر شما در خصوص انتقادات هاشمی رفسنجانی درباره روند اجرای سند چشم انداز بیست ساله کشور چیست، گفت: برداشت من از عملکرد دولت این نیست که احمدی نژاد در مقام تخطی از سند چشم انداز بیست ساله کشور برآمده است بلکه تصور می کنم وی تلاش می کند بر طبق این سند گام بردارد.

نبوی ادامه داد: این موضوع را می توان در بودجه سال 86 مشاهده کرد به دلیل اینکه طراحی بودجه امسال نسبت به سال گذشته با سند چشم انداز بیست ساله هماهنگ تر بود.

وی گفت : ما در گذشته به دولت نقد داشتیم که بودجه ها به نفت بسیار وابسته است ولی اکنون وضع بهتر شده است.

این فعال سیاسی اصولگرا یکی از وظایف رسانه ها را مطالبه عمومی در خصوص سند چشم انداز بیست ساله توصیف کرد .



نبوی در پاسخ به این سئوال که آیا می توان اهداف سند چشم انداز بیست ساله را زودتر از بیست سال محقق کرد یا خیر، گفت: مقام معظم رهبری فرمودند اهداف سند چشم انداز بیست ساله دور از دسترس نیست بلکه قابل دسترسی است و باید تحولی در نظام برنامه ریزی، بودجه ریزی، بانکی، اداری، مالیاتی، قانون کار و تامین اجتماعی ایجاد شود.

وی ادامه داد: با روندی که ما داریم رشد تولید ناخالص ملی حدود 5 درصد است و اگر بخواهیم اهداف سند تحقق یابد رشد 8 درصدی را نیازمندیم لذا بالا رفتن بهره وری نیازمند تحول در امور مختلف و بهبود محیط کسب و کار است با این اوصاف فکر نمی کنم زودتر از موعد به اهداف سند چشم انداز بیست ساله دست یابیم.

نبوی با بیان اینکه دولت نهم در حال تغییر و تحول است اظهار داشت: امیدواریم احمدی نژاد در مسیر چشم انداز بیست ساله با دقت بیشتری حرکت کند تا زمینه سازی بیشتری برای رشد کشور وجود داشته باشد.

این عضو جامعه اسلامی مهندسین در خصوص لایحه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نیز گفت: عزم مجلس بر این است تا قبل از رسیدن به بودجه سال 87 این موضوع را به سرانجام برساند و تصور نمی کنم مشکلی برای اجرا شدن الزامات لایحه اصل 44 قانون اساسی وجود داشته باشد که بخواهد به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.

نبوی همچنین در خصوص کاندیداتوری خود در انتخابات پیش رو گفت: به طور کلی قصد کاندیداتوری در مجلس هشتم را ندارم.

در ادامه این مراسم غلامحسن امیری قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین نیز با اعلام اینکه قصد کاندیداتوری در انتخابات آتی را ندارد اظهار داشت: در بین اصولگرایان افراد با کفایت و شایسته بسیار زیادی وجود دارد و هم و غم ما این است که افراد شایسته در نهایت، مسئولیت امور را بر عهده بگیرند.

وی افزود: خصوصا در تهران افراد زیادی می توانند این مسئولیت را بر عهده بیگرند.

امیری تصریح کرد: لیست انتخاباتی خود در تهران را به گروه 11 نفره جبهه متحد اصولگرایان ارائه و اطلاعاتمان را از شعب خود در استانها نیز اخذ کرده ایم و در یکی دو هفته آینده لیست های استانی ما نیز مشخص خواهد شد.