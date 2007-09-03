تدوین منشور فرهنگی ورزش کشور خیلی دیر صورت می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس فدراسیون تکواندو در نشست هم اندیشی تدوین منشور فرهنگی ورزش کشور با بیان این مطلب تصریح کرد: ما بدون اینکه بخواهیم و بالاجبار در وضعیتی قرار گرفته ایم که ورزشکاران کشورمان به عنوان الگوی فرهنگی ورزش کشور مطرح شده اند. باید از قبل فضایی را بر جامعه ورزش کشور حاکم می کردیم تا یک قهرمان کاراکتر یک قهرمان را داشته باشد . در واقع ما به همان سمتی می رویم که جامعه برایمان تعیین کرده است.

پولادگر گفت: تنظیم منشور کار بسیار درستی است اما دیر است. با تدوین منشور فرهنگی در ورزش می توان جلوی بسیاری از ناهنجاری ها را گرفت. البته این کار از نظر من سهل محال است. بدین معنی که می توان تعریف بسیار خوبی از فرهنگ ارائه کرد اما اجرای آن محال است. ضمن اینکه این نکته را باید متذکر شوم که خود یک ورزشکار ثمره یک کار فرهنگی است .

وی افزود: به نظر من تیم ها و ورزشکارانی که می توانند در رقابت های ورزشی توفیقی کسب کنند ، بی تردید کار فرهنگی بر رویشان انجام شده است. ما باید به عنوان متولیان ورزش به ورزشکارانمان کمک کنیم تا به توانایی های خودشان واقف شوند و در این صورت ارتباط نزدیک تری با خدا پیدا می کننتد که همین عامل می تواند به موفقیت بیشتر آنها بینجامد.

پولادگر در پایان گفت: در خصوص اشاعه فرهنگ در ورزش کشور باید از شعار دادن بپرهیزیم و به فکر عمل و اجرا باشیم. من به عنوان رئیس فدراسیون تکواندو می توانم گواهی دهم که تکواندکاران ما در جهان اسوه هستند. در این رشته فنونی وجود دارد که می توان به دور از چشم داور، یک حریف را برای همیشه از کار انداخت اما ورزشکاران این رشته، همواره جانب احتیاط را رعایت می کنند که این به نظر من به منش پهلوانی آنها بازمی گردد.