۱۲ شهریور ۱۳۸۶، ۱۴:۳۵

وزارت خارجه کره شمالی:

آمریکا با حذف کره شمالی از فهرست حامیان تروریسم موافقت کرد

وزارت امورخارجه کره شمالی اعلام کرد که آمریکا موافقت کرده است این کشور را از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کرده و تحریم های اعمال شده علیه پیونگ یانگ را لغو کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، سخنگوی وزارت امورخارجه کره شمالی امروز با اعلام این خبر گفت : آمریکا در نشست دوجانبه شنبه و یکشنبه با کره شمالی در ژنو سوئیس این تصمیم را به عنوان بخشی از مشوق های سیاسی و اقتصادی ارائه کرده است.

این سخنگو افزود: دولت آمریکا این اقدام را به دنبال موافقت کره شمالی با اتخاذ اقداماتی عملی برای غیرفعال سازی تاسیسات فعلی هسته ای خود تا پایان سال جاری اتخاذ کرده است.

وی گفت : آمریکا تصمیم گرفت اقداماتی اقتصادی و سیاسی همچون خارج کردن نام کره شمالی از فهرست حامیان تروریسم و لغو تمام تحریم هایی که طبق قانون تجارت با دشمن اعمال کرده، در ازای(غیرفعال سازی تاسیسات) انجام دهد.

نشست دوجانبه کره شمالی و آمریکا در چارچوب توافقنامه 13 فوریه طی دو روز گذشته با شرکت مسئولان ارشد مذاکرات هسته ای دو کشور در ژنو برگزار شد و در پایان کره شمالی پذیرفت تا پایان سال جاری میلادی کلیه تاسیسات هسته ای خود را اظهار و غیرفعال کند.

سخنگوی وزارت امورخارجه کره شمالی در این باره گفت: نشست ژنو چارچوبی کاری را برای پیشرفت در مذاکرات شش جانبه که در آینده نزدیک برگزار خواهد شد، فراهم کرد.

