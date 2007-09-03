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۱۲ شهریور ۱۳۸۶، ۱۴:۴۵

سخنگوی شورای شهر تهران:

تعارضی میان فرمانداری و شهرداری تهران وجود ندارد

تعارضی میان فرمانداری و شهرداری تهران وجود ندارد

خسرو دانشجو گفت: تعارضی میان فرمانداری و شهرداری نیست و تنها پاره ای اختلاف نظر ها وجود دارد که این هم منطقی است.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در گفتگو با خبر نگار مهر پیرامون برخی از اختلافات موجود بین شهرداری و سایر نهادها بر سر برخی از فعالیت ها و پروژه های شهری خاطر نشان کرد: هر مجموعه ای از دید سازمان و نهاد خود به موضوع نگاه کرده و از آن دفاع می کند و وجود اختلاف نظر امری طبیعی است.

وی تاکید کرد: نظر همه محترم است  و با توجه به پیش بینی مکانیسم قانونی امکان به نتیجه رسیدن اظهار نظرها وجود د ارد.

خسرو دانشجو خاطرنشان کرد: با توجه به سعه صدری که در شورا، شهرداری تهران و فرمانداری وجود دارد معمولا مصوبات شورا و اعتراضات مطرح شده به شورای حل اختلاف نمی رود و پس از چند رفت و برگشت توافق حاصل می شود که تعداد ناچیز پرونده هایی که به شورای حل اختلاف رفته نشان دهنده این موضوع است.

کد مطلب 545419

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