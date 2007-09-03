تعارضی میان فرمانداری و شهرداری تهران وجود ندارد

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در گفتگو با خبر نگار مهر پیرامون برخی از اختلافات موجود بین شهرداری و سایر نهادها بر سر برخی از فعالیت ها و پروژه های شهری خاطر نشان کرد: هر مجموعه ای از دید سازمان و نهاد خود به موضوع نگاه کرده و از آن دفاع می کند و وجود اختلاف نظر امری طبیعی است.

وی تاکید کرد: نظر همه محترم است و با توجه به پیش بینی مکانیسم قانونی امکان به نتیجه رسیدن اظهار نظرها وجود د ارد.

خسرو دانشجو خاطرنشان کرد: با توجه به سعه صدری که در شورا، شهرداری تهران و فرمانداری وجود دارد معمولا مصوبات شورا و اعتراضات مطرح شده به شورای حل اختلاف نمی رود و پس از چند رفت و برگشت توافق حاصل می شود که تعداد ناچیز پرونده هایی که به شورای حل اختلاف رفته نشان دهنده این موضوع است.