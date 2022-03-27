بیش از ٣ میلیون و ٧٠٠ هزار تردد در محورهای خراسان شمالی ثبت شد

جعفر شهامت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیش از ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تردد وسیله نقلیه از ۲۵ اسفند سال گذشته تا ۵ فروردین ۱۴۰۱ در محورهای خراسان شمالی ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۱ درصد افزایش یافته است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان شمالی بیان داشت: در این مدت، خراسان شمالی با افزایش ۴۴.۳ درصدی ورودی و خروجی وسایل نقلیه در مقایسه درصد تغییرات ترافیک استان‌ها، رتبه ۱۱ را در کل کشور دارد.

وی تردد ورودی به استان را بیش از ۳۷۴ هزار وسیله نقلیه و تردد خروجی را بیش از ۳۳۷ هزار وسیله نقلیه برشمرد و افزود: تردد ورودی و خروجی استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۴۲ درصد و ۴۷ درصد افزایش یافته است.

شهامت گفت: تا ۵ فروردین ۶۲۱ مورد تخلف سرعت متوسط و لحظه‌ای در محورهای استان ثبت شده است.