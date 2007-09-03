سیگار کشیدن در جشنواره تورنتو ممنوع است

در پی این اتفاق اداره بهداشت برای بررسی موضوع وارد عمل شد و در نهایت هتل "ساتن پلیس"، میزبان نشست های مطبوعاتی را به خاطر اینکه پن و ستاره های دیگر را به اندازه کافی در مورد ممنوعیت استعمال سیگار در اماکن عمومی اونتاریو توجیه نکرده بود، جریمه کرد.
شان پن سال گذشته با کشیدن سیگار قوانین اونتاریو را زیر پا گذاشت
در حالی که امسال نیز بازیگر آمریکایی با فیلم Into the Wild در تورنتو حضور پیدا می کند، اداره بهداشت اونتاریو با ارسال نامه ای به برگزارکنندگان جشنواره هشدار داده نه ستاره های سینما و نه هیچکس دیگر حق سیگار کشیدن در اماکن عمومی را ندارد. در این نامه آمده تخطی از قوانین برای برگزارکنندگان جشنواره بار حقوقی دارد. دست اندرکاران جشنواره فیلم تورنتو نیز روز جمعه در بیانیه ای اعلام کردند برای احترام به قوانین از هیچ اقدامی فروگذار نیستند.
