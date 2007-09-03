اعضای کادیما با مذاکرات اولمرت و ابومازن مخالف هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، در حالی که نخست وزیر اسرائیل تلاش می کند با انجام مذاکره با "ابومازن"، دستیابی به صلح در خاورمیانه را تسهیل کند، اما هم حزبی های اولمرت با تلاش های وی در این زمینه مخالف هستند.

در همین رابطه یکی از اعضای حزب کادیمای رژیم صهیونیستی با تایید این مطلب به هاآرتص گفت : مخالفت با تلاش های اولمرت در کادیما مطرح شده و علاوه بر نمایندگان مجلس، برخی از وزیران کابینه نیز با مذاکرات اولمرت و ابومازن مخالف هستند و این در حالی است که کنفرانس صلح خاورمیانه در نوامبر سال جاری به پیشنهاد بوش در واشنگتن برگزار می شود.

به گفته این مقام صهیونیستی، اقدامات اولمرت در نزدیکی به ابومازن، طرفداران زیادی در کادیما ندارد و اعضای این حزب معتقدند چنین اقداماتی، آینده کادیما را به خطر می اندازد.

هرچند این مقام صهیونیستی نام خود و افرادی را که با طرح اولمرت برای نزدیکی به ابومازن را اعلام نکرده، اما هاآرتص در ادامه مطلب خود نوشت : از میان افرادی که با مذاکرات اولمرت و ابومازن مخالف هستند؛ می توان به افرادی چون "آوی دیختر" وزیر امنیت داخلی و "مارینا صولودکین"، "دیوید تال"،"اوتنیل سچنلر" و "شائیم هرمش" همگی از نمایندگان کنیست اشاره کرد.

به نوشته هاآرتص، این افراد بیش از همه با تعیین خطوط مرزی بین اسرائیل(مناطق اشغالی 1948) و تشکیلات خودگردان فلسطین که از مهمترین موضوع های مطرح شده در مذاکرات ابومازن و اولمرت است، مخالف هستند.