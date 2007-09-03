به گزارش خبرگزاری مهر، رسول زرگر معاون وزیر نیرو در امور آب در همایش ارائه دستاوردهای کاوش‌های نجات‌بخشی با بیان این مطلب گفت: هزینه‌های کاوش و یا تأسیس موزه در کنار سدها به اندازه یک دهم درصد اعتبارهای ساخت سد در کشور است، بنابراین وزارت نیرو براساس همکاری‌ های اعلام ‌شده تمامی هزینه‌های مطالعاتی و کاوش را پرداخت می‌ کند.

وی افزود: وزارت نیرو متعهد است است که از این به بعد مطالعه هیچ سدی را بدون در نظرگرفتن مسائل تاریخی و باستان ‌شناسی انجام ندهد.

زرگر با بیان اینکه قرار شده سازمان میراث فرهنگی نماینده خود را به وزارت نیرو معرفی کند، خاطرنشان کرد: باحضور نماینده باستان ‌شناسی کشور در جلسات مربوط به ساخت سد قطعا تمامی تهدیدها به فرصت تبدیل می ‌شود.

معاون وزیر نیرو در امور آب به گزارش سازمان ملل درباره وضعیت مناطق خشک جهان اشاره کرد و گفت: از نظر سازمان ملل، خاورمیانه و شمال آفریقا به عنوان منطقه "منا" شناخته شده است.

وی ادامه داد: به اعلام سازمان ملل تا سال 2025 یکی از خشک ‌ترین مناطق جهان منطقه منا است، به همین دلیل بحران آب تا چند سال آینده به یکی از دغدغه‌های مهم مسئولان کشور تبدیل می‌ شود و ساخت سد و روند صعودی آن یکی از راهکارهای ما برای رفع این دغدغه است.

به گفته زرگر، در جهان تأمین آب شرب به‌عنوان حق شهروندی به حساب می‌ آید و نمی ‌توان این حق را از شهروندان ایرانی گرفت.

وی خاطرنشان کرد: آب نماد حیات است و می ‌توان ادعا کرد که در هر نقطه ‌ای از کشور که آب وجود دارد تمدن ‌ها در همان مناطق تشکیل شده است. بنابراین درهرنقطه ‌ای که آب وجود دارد قطعا آثار تاریخی بسیاری است که باید این آثار به عنوان تمدن و تاریخ یک کشور حفظ و نگهداری شود.

زرگر با بیان این موضوع که قدمت سازه‌های آبی ایران به بیش از شش هزار سال می ‌رسد، تصریح کرد: در اوایل دهه 70 در برخی از شهرها سازه‌های باستانی و ارزشمند توسط بعضی از شهرداران تخریب شد. بنابراین وزارت کشور اعتباراتی را برای بازسازی این آثار تاریخی اختصاص داد و تمامی شهروندان را موظف به این کار کرد.

معاون وزیر نیرو در امور آب ادامه داد: در دهه 80 این اتفاق در حوزه آب و سدسازی به وقوع پیوست و مباحث حاشیه‌ ای بسیاری در ارتباط با سد سیوند ایجاد شد و وزارت نیرو و سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری زمانی توانست این مشکل را حل کند که بین این دو نهاد هماهنگی گسترده ای ایجاد شد.

ساخت 510 سد بعد از انقلاب اسلامی نکته ‌ای است که زرگر به آن اشاره کرد و گفت: هم ‌اکنون 190 سد بلند با ارتفاع بیش از 15 متر و 320 سد کوتاه در کشور ساخته شده است، همچنین 88 سد در حال ساخت است و وزارتخانه طرح مطالعاتی 168 سد را در دست دارد.