حذف دوره پیش دانشگاهی نیازمند مطالعات بیشتری است

پرویز آژیده در گفت و گو با خبرنگار مهر در خرم آباد، با اشاره به مطلب بالا اظهار داشت : هنوز تصمیم قطعی برای حذف دوره پیش دانشگاهی گرفته نشده است و این امر نیازمند کار مطالعاتی بیش تری است .

وی در ادامه با اشاره به اینکه وضعیت تحصیلی مقطع متوسطه و نظری باید از نظر کیفی بیش تر باید مد نظر باشد اظهار داشت : در چند سال اخیر با توجه به ساختار ظرفیتی آمار دانش آموزان این دوره رو به کاهش است به طوری که در سال تحصیلی 86-85 نسبت به سال تحصیلی گذشته حدود 65 هزا کاهش آماردانش آموزان را داشته ایم .

معاونت آموزش و پرورش نظری، مهارتی و متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در آموزش متوسطه توسعه مبتنی بر عدالت را تعقیب می کنیم تصریح کرد : توجه به مناطق محروم را در اولویت کار خود قرار داده ایم .

وی با تاکید بر اینکه کل ظرفیت مدارس شبانه روزی و 60 درصد ظرفیت مدارس نمونه دولتی مختص دانش آموزان بومی است، اضافه کرد : در راستای سیاست عدالت محور دولت در توجه بیش تر به مناطق محروم سال گذشته حدود 137 دبیرستان شبانه روزی و 15 دبیرستان نمونه دولتی را به تعداد دبیرستان های خود در کشور اضافه کرده ایم .

آژیده اضافه کرد: با انجام این اقدامات سال گذشته بیش از 9000 نفر به جمعیت مدارس شبانه روزی و نمونه دولتی اضافه شده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از 4 میلیون و 500 هزار دانش آموز در مقطع متوسطه در سراسر کشور مشغول به تحصیل هستند اذعان داشت: ما در این مرحله، پایه اول را بیش تر مور توجه قرار می دهیم .

معاونت آموزش و پرورش نظری، مهارتی و متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به حساسیت پایه اول متوسطه از راه اندازی طرح ارتقا کیفیت آموزشی پایه اول در کشور خبر داد و اظهار داشت: سال گذشته با صرف هزینه یک میلیارد تومان از محل منابع کیفیت بخشی این معاونت از مجموع 716 منطقه آموزش و پرورش متوسطه کشور 121 منطقه با اولویت کار شد که با توجه به نتایج امتحانات خرداد ماه امسال نسبت به سال گذشته قبولی دانش آموزان متوسطه 5 درصد رشد داشته است .

وی با اشاره به اهمیت هدایت تحصیلی و مشاوره در مقطع متوسطه از راه اندازی دفتر مدیریت مشاوره در ساختار معاونت آموزش و پرورش نظری - مهارتی خبر داد.