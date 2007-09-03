460 هزار سند مالکیت در چهار ماهه اول امسال صادر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، در چهار ماهه اول سال 86 تعداد معاملات انجام شده در دفاتر اسناد رسمی با افزایش 30 درصدی به نسبت مدت مشابه سال گذشته به 5 میلیون و 517 هزار و 805 فقره رسیده است.

بر اساس این گزارش آمار عملکرد و فعالتیهای ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی نیز در این مدت افزایش چشمگیری داشته است . بر این اساس تعداد شرکت های ثبت شده در چهار ماهه اول امسال 31 هزار و 211 فقره بوده که 23 درصد افزایش پیدا کرده است . همچنین تعداد شرکت های منحله در چهار ماهه اول سال 86 نیز یک هزار و 672 فقره است که به نسبت سال قبل 8 درصد کاهش را نشان می دهد.

بر اساس این گزارش دراین مدت 2 هزار و 76 فقره اختراع در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 51 درصد افزایش داشته است.

در این مدت همچنین تعداد علائم به ثبت رسیده 3 هزار و 422 فقره است که رشد 8 درصدی را به نسبت سال گذشته نشان می دهد.

جمع در آمدهای وصولی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در چهار ماهه اول امسال 942 میلیارد و 117 میلیون و 962 هزار و 362 ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 51 درصد افزایش داشته است.

بر این اساس جمع درآمدهای املاک، اجرا ، دفاتر اسناد رسمی ، فروش اوراق دفاتر و ثبت شرکت ها به ترتیب 16، 86 ، 56، 35 و 9 درصد به نسبت مدت مشابه سال 85 افزایش پیدا کرده است.

همچنین در زمینه فعالیتهای بخش اجرا نیز تعداد پرونده های تشکیلی و پرونده های مختومه شده اجرا به ترتیب 4 و 7 درصد افزایش داشته است.