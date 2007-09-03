نقطه آغاز تحول در آموزش و پرورش دوره ابتدائی است

به گزارش خبرنگار مهر، معاون آموزش عمومی سازمان آموزش و پرورش مازندران ظهر دوشنبه در گردهمائی یکروزه کارشناسان مشاوره عمومی و رابطین طرح مهارت های زندگی شهرستان ها و مناطق استان در باشگاه فرهنگیان ساری اظهار داشت: دانش آموزان نوآور، خلاق و پرسشگر در دوره ابتدائی پرورش می یابند.

احمد رشیدی سال های آینده آموزش و پرورش را سال های توجه به دوره ابتدائی خواند و تصریح کرد: دوره ابتدائی دوره آرام برای آموزش و یاددهی مهارت های درسی و رفتاری است و دانش آموزان در این دوره از لحاظ ذهنی، عقلی و اجتماعی و عاطفی رشد و پرورش می بابند.

رشیدی با تاکید بر اینکه یک مشاور باید ابتدا مربی باشد افزود: مشاور برتر در مدرسه باید مفاهیم قرآنی و متون اسلامی را مسلط بوده و از آموزه های دینی در هدایت دانش آموزان استفاده کند.

وی با اشاره به اینکه سه چهارم نیروهای آموزش و پرورش در اختیار دوره ابتدائی و راهنمائی است گفت: 67 درصد دانش آموزان و 63 درصد معلمین در دوره عمومی تحصیل و اشتغال دارند.

معاون آموزش عمومی سازمان آموزش و پرورش مازندران از کارشناسان مشاوره عمومی خواست تا جریان مشاوره در مدارس را ساماندهی و مدیریت کنند و با آموزش مهارت های زندگی به دانش آموزان، ارزش های واقعی جامعه را از طریق دانش آموزان به خانواده ها منتقل کنند.

کارشناس مسئول مشاوره سازمان آموزش و پرورش مازندران نیز در سخنانی اظهار داشت: در سال تحصیلی جدید طرح احیاء نقش راهنمائی مشاوره ای معلمان در هزار و 400 آموزشگاه راهنمائی و 480آموزشگاه ابتدائی اجرائی می شود.

ولی الله رمضانی یادآور شد: طرح مهارت های زندگی، جذب مشاور، توانمند سازی دختران در مقابله با آسیب ها، همایش ملی چالش ها مشاوره عمومی، معلم همیار مشاور و صندوق سبز از دیگر طرح هائی است که در سال تحصیلی جدید اجراء می شود.