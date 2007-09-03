حمایت بعثی های عراق از علاوی / شروط هیئت علمای اهل سنت برای مذاکره با آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی اصوات العراق، شیخ محمد بشار الفیضی سخنگوی هیئت علمای اهل سنت عراق روز گذشته اظهار داشت : هیئت علمای اهل سنت تا کنون با آمریکا گفتگو نکرده است، اما اگر این کشور تمایل آشکار خود را برای خروج از عراق و تعیین جدول زمانی معین در این زمینه ابراز کند، ما با ایده گفتگو با آمریکا مخالفت نخواهیم کرد.

وی افزود: ما خواهان خروج آمریکا از عراق هستیم، اما این امر باید با چشم پوشی از سرویسهای امنیتی عراق(سرویسهایی که ناکارآمدی خود را ثابت کرده اند) انجام شود.

از سوی دیگر وی در اظهاراتی بی پایه واساس ادعا کرد که دخالت ایران در عراق امری واضح و آشکار است و هیچ شکی نیست که پس از آمریکا، ایران دومین نیروی اشغالگر در عراق محسوب می شود.

ادعاهای بشار الفیضی درباره ایران در پی اظهارات احمدی نژاد رئیس جمهور ایران مبنی بر اینکه خروج آمریکا از عراق خلائی به وجود خواهد آورد که ایران و کشورهای منطقه آمادگی دارند این خلا را پر کنند،مطرح شد.

از سوی دیگر حسام العزاوی یکی از نمایندگان فهرست العراقیه به رهبری ایاد علاوی در پارلمان عراق روز گذشته نتایج دیدار علاوی از منطقه کردستان عراق و گفتگو با رهبران کرد در این منطقه را مثبت ارزیابی کرد.

به گفته وی ،رهبران و احزاب کرد در این منطقه از طرح ملی و لیبرال علاوی برای خروج از بحران کنونی عراق استقبال کردند.

وی خاطرنشان کرد: ایاد علاوی خواستار گفتگوی ملی میان تمام احزاب و جریان های سیاسی و مشارکت آنان در تصمیم گیری های سیاسی است به گونه ای که هیچ گروهی در این زمینه در حاشیه نباشد.

العزاوی گفت: علاوی با شخص نوری المالکی مشکل ندار،د بلکه با نحوه اداره دولت توسط وی اختلاف دارد.

پایگاه اینترنتی ملف به نقل از مجله تایم چاپ آمریکا نیز گزارش داد: ایاد علاوی از حمایت حزب بعث سابق عراق برخوردار است.

این مجله به نقل از ابوحلا یکی از رهبران حزب بعث منحله عراق که در حال حاضر در اردن به سر می برد، نوشت: حزب بعث از علاوی حمایت می کند، زیرا معتقد است وی شخصی ملی و به دور از گرایشهای طایفه ای محسوب می شود.

وی گفت : با وجودی که حزب بعث با تمام تصمیمات اتخاذی علاوی موافق نیست، اما وی خواهان تحقق منافع تمام گروه های عراقی صرف نظر از گرایشهای طایفه ای است.