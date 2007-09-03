رئیس جدید دانشکده خبر معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم سید جلال فیاضی مدیر عامل سازمان خبرگزاری ضمن تقدیر و تشکر از زحمات دکتراحمدی افزادی رئیس سابق دانشکده خبر گفت : با رفتن دکتر احمدی افزادی به خارج از کشور برای فرصت مطالعاتی، رایزنی ها برای انتخاب رئیس دانشکده انجام شد و با برخی افراد نیز به توافق رسیدیم اما مسائل اداری مانع از حضور آنها در دانشکده شد.

مدیر عامل ایرنا تصریح کرد : با پیگیری های انجام شده سرانجام دکتر احمد زاده آمادگی خود را برای حضور در دانشکده اعلام کرد تا بار سنگین مسئولیت دانشکده را بپذیرند.

مدیر عامل ایرنا با اشاره به سوابق رئیس جدید دانشکده خبر گفت : احمد زاده فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق بوده که در حال حاضر دانشجوی دکترای رشته مدیریت رسانه در دانشگاه آزاد است. همچنین آخرین مسئولیت وی مدیر کل پژوهش دانشگاه امام صادق و دبیر شورای پژوهش این دانشگاه بوده است.

فیاضی گفت : رئیس جدید دانشکده خبر هم از نخبگان علمی کشور در حوزه رسانه است و هم اینکه با مسائل مختلف دانشگاه آشنایی دارد.

وی گفت: با توجه به روحیه کاری و بسیجی و توانایی های علمی احمد زاده، امید است که وی بتواند زمینه ای فراهم کند تا در این دوره هم شاهد تحولات سریعی در دانشکده خبر باشیم.

مدیر عامل ایرنا به اقدامات انجام شده در دوران ریاست دکتر احمدی افزادی اشاره کرد و گفت : تشکیل هیئت امنای دانشکده بعد از 10 سال و تصویب مصوبات مربوط به پست های سازمانی در چارت تشکیلات دانشکده از جمله اقداماتی بود که در این مدت به سرانجام رسید. ضمن اینکه راه اندازی واحدهای استانی نیز که نخستین آن در شیراز شروع به کار کرد و اکنون نیز در حال پیگیری است، از دیگر برنامه هایی بود که به نتیجه رسید.

فیاضی به حمایت های وزرای ارشاد، علوم و رئیس دانشگاه علمی - کاربردی از دانشکده خبر اشاره کرد و گفت : تلاش همه در حمایت و همکاری همه جانبه با دانشکده خبر بیانگر این است که توجه به آینده این دانشکده با توجه به تحولات خبری و رسانه ای که در در جهان امروز انجام می شود از نگاه مسئولان کشور دور نمانده است.

فیاضی اظهار امیدواری کرد از این ظرفیت موجود در جهت ارتقای کمی و کیفی دانشکده خبر به طور قابل قبولی استفاده شود.

وی همچنین با اشاره به مشکلات دانشکده خبر از جمله استیجاری بودن ساختمان دانشکده اظهار داشت : داشتن یک ساختمان کامل و مجهز به امکانات مورد نیاز یک مرکز علمی از جمله اقداماتی است که امیدواریم با تلاش رئیس جدید دانشکده حداقل تا ترم بهمن ماه امسال به نتیجه برسد .

مدیر عامل ایرنا رسیدگی به مسائل ساختاری و تشکیلاتی دانشکده خبر را از دیگر ضروریات مهم این دانشکده بیان کرد و گفت : اگر چه دانشکده خبر وابسته به ایرنا است اما این بدین معنا نیست همه کارهای آن در ایرنا انجام شود بلکه باید استقلال و هویت خود را به دست آورد تا همانند بسیاری از دانشکده های علمی - کاربردی بتواند خودکفا باشد.

وی تشکیل هیئت علمی دانشکده را از دیگر اقدامات مورد نیاز دانشکده دانست و اظهار امیدواری کرد که این اقدام هر چه سریعتر با همکاری مسئولان دانشکده به سرانجام برسد .

فیاضی در ادامه با تشکر از معاونین دانشکده که در طول دو ماه اخیر فعالیتهای دانشکده را با همکاری یکدیگر انجام دادند ،گفت : امیدوارم که در آینده نیز با تلاش و همدلی کارکنان دانشکده ، تمام مشکلات رفع شده و در جهت سربلندی این مرکز علمی گام بردارند .

وی با بیان اینکه دانشکده می تواند مرکز بسیاری از فعالیتهای فکری در جامعه باشد، افزود : حضور فرهیختگان در دانشکده و برگزاری نشست های رسانه ای ضمن اینکه به مطرح شدن دانشکده کمک می کند به دلیل حضور دانشجویانی که در رسانه های مختلف فعالیت می کنند، نقش موثری در انجام این فعالیت باشد.

مدیر عامل ایرنا اظهار امیدواری کرد که با حضور رئیس جدید که یک چهره مومن ، پرانرژی ، جوان و نخبه است، زمینه ای فراهم کند که فعالیتهای دانشکده در جهت بالندگی و افزایش کمی و کیفی این مرکز علمی - رسانه ای باشد.

روح الله احمد زاده کرمانی رئیس جدید دانشکده خبر نیز با اشاره به تجربه های خود در زمینه رسانه در صدا و سیما و مسائل پژوهشی در دانشگاه به محورهای مورد نظر خود در جهت ارتقای سطح کیفی دانشکده اشاره کرد و گفت : توسعه ارتباطات با ایجاد یک مرکز پژوهشی امکان پذیر است .

وی افزود : از این رو عقد تفاهم نامه با بانکهای اطلاعاتی در جهت تحقق این امر و جذب اعتبارات مورد نیاز در این بخش از اهم برنامه هایی است که در دانشکده خبر انجام خواهد شد .

احمد زاده ، ارتقاء کیفیت خدمات رسانی به دانشجویان ، ایجاد تسهیلات به خصوص دانشجویان دختر ، جذب امکانات فیزیکی برای دانشکده ، راه اندازی و فعال سازی شعب دانشکده در سراسر کشور ، گسترش رشته ها و گرایشهای مرتبط در حوزه ارتباطات بر اساس نیازسنجی ، اجرای دقیق مقررات آموزشی از طریق جذب اساتید مجرب و متعهد ، حرکت به سمت توسعه تحصیلات تکمیلی را ازدیگر برنامه های خود در جهت توسعه کمی و کیفی دانشکده بیان کرد .

رئیس دانشکده خبر با بیان اینکه دنیای کنونی که در گذشته با شکاف طبقاتی مواجه بود اکنون با شکاف اطلاعاتی و خبری مواجه است ، اظهار داشت : این نگاه به برکت نگاه جدیدی که در خود رسانه شکل گرفته ، تغییر خواهد کرد .

هم اکنون دانشکده خبر با بیش از یک هزار دانشجو در دوره های کارشناسی خبرنگاری (با شش گرایش سیاسی، اقتصادی، استراتژیک، فرهنگی هنری، ورزشی و اجتماعی) و مترجمی خبر و همچنین دوره کاردانی عکاسی و دوره های پودمانی دانشجو می پذیرد.