استاد «محمد رئیس زاده» شناسنامه نمایش گیلان است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا ثقتی پیش از ظهر یکشنبه در دیدار با «محمد رئیس زاده» یکی از پیشکسوتان تئاتر استان گیلان به مناسبت هفتم فروردین روز ملی هنرهای نمایشی، اظهار کرد: هنر تئاتر در استان گیلان از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه هنرمندانی همانند استاد «رئیس زاده» به عنوان شناسنامه نمایش استان گیلان محسوب می‌شوند، افزود: همه افرادی که با استاد «رئیس زاده» همکار بوده اند از حسن اخلاق، پشتکار و هنر ایشان به نیکی یاد می‌کنند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در ادامه با تأکید بر لزوم الگوبرداری از نوع رفتار، عملکرد و فعالیت هنری استاد «رئیس زاده» توسط جوانان فعال در عرصه هنر به ویژه تئاتر و نمایش، گفت: استاد «رئیس زاده» با وجود کهولت سن امروز نیز در صورت درخواست یک جوان فعال در عرصه هنر تئاتر بدون هیچ چشمداشتی در آثار این جوانان حضور می‌یابند که این شایسته تقدیر است.

وی با بیان اینکه وجود استاد رئیس زاده‌ها به هنر و فرهنگ استان گیلان اعتبار و عزت بخشیده است، اضافه کرد: بزرگداشت و تقدیر از سال‌های تلاش افرادی همچون استاد «رئیس زاده» وظیفه متولیان فرهنگی و هنری استان گیلان است.

ثقتی تأکید کرد: حضور و فعالیت اساتیدی همانند استاد «رئیس زاده» در عرصه تئاتر و نمایش به جوانان علاقه مند به این رشته انگیزه فعالیت می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه هنرمندان به ویژه پیشکسوتان عرصه هنر اعتبار و هویت فرهنگ و هنر استان گیلان هستند، تصریح کرد: مقرر شده امسال مراسم بزرگداشتی در خور شأن و جایگاه این اساتید برگزار شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان ادامه داد: امروز در تقویم رسمی کشور به نام روز ملی هنرهای نمایشی نامگذاری شده و استاد «رئیس زاده» بر اساس سن به عنوان پیشکسوت ترین هنرمند فعال در عرصه تئاتر گیلان شناخته می‌شود و دیدار با ایشان به منظور احوال پرسی و تقدیر از جایگاه و سال‌های تلاش ایشان برای تئاتر استان گیلان انجام شده است.