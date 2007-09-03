سوئد بر اهمیت گفتگوهای آشتی ملی عراق با همراهی همسایگان تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "کارل بیلد" امروز ساعاتی پس از ورود به اردن از عراق گفت: خروج نیروهای خارجی از عراق خلأ امنیتی ایجاد نخواهد کرد، اما باید به دفت و مطالعه شده انجام شود و همراه با برقراری ثبات در عراق از طریق روند سیاسی باشد.

بیلد تاکید کرد: مهمترین مسئله برای عراق این است که باید گفتگوی سیاسی صحیحی بین گروه های سیاسی عراق برقرار شود و این گفتگو با تفاهم و همکاری کشورهای همسایه به ویژه ایران و عربستان سعودی همراه شود.

بیلد در عراق با "هوشیار زیباری"، همتای عراقی خود دیدار و گفتگو کرده و زیباری از اینکه سوئد پذیرای بیش از 80 هزار آواره عراقی است، از وی تشکر کرد.

بیلد دومین وزیرامورخارجه اروپایی است که دردو هفته اخیر از عراق دیدار می کند. هفته گذشته نیز "برنارد کوشنر"، وزیر امور خارجه فرانسه به عراق رفته بود.