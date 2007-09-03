وزارت جهاد کشاورزی با واردات نهال موافقت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین یوسفی ظهر امروز در مراسم افتتاحیه پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران که در شیراز برگزار شد با تاکید بر ضرورت همکاری بخش خصوصی در امر واردات نهال خاطرنشان کرد: بخش خصوصی مشروط بر رعایت چارچوب های حفظ نباتات مجاز به واردات نهال از کشورهای خارجی است.

وی با اعلام اینکه یارانه اختصاصی در جهت تولید نهال در کشور از 10میلیارد تومان در سال 85 به 20میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته تاکید کرد: یارانه را صرفا به نهال هایی که بر اساس پایه های رویش تولید می شوند اختصاص داده ایم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی ، سطح زیر کشت باغ های کشور را دو میلیون و 700هزار هکتار عنوان و اضافه کرد: از این میزان دو میلیون 100هزار هکتار بارور و 600هزار هکتار غیر بارور است.

یوسفی با اشاره به تولید سالانه 15 میلیون و 800هزار تن محصولات باغی در کشور ، متوسط عملکرد در هکتار را هفت کیلو و 523 گرم اعلام کرد و گفت: در این بخش میزان صادرات سالانه 810 هزار تن و ارزش صادرات نیز66/1 میلیارد دلار است.

وی ضمن اعلام عدم رضایت از آمار یاد شده ، از وجود یک میلیون هکتار باغ سنتی در گستره کشور ابراز نگرانی کرد و اظهار داشت: متاسفانه بیشترین خسارت وارده به حوزه باغ ها مربوط به باغ های سنتی است که باید هر چه سریعتر در این بخش چاره جویی های لازم را اعمال کرد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی یادآوشد: تا پایان برنامه چهارم توسعه، سطح زیر کشت باغ های کشور باید به دو میلیون و 900هزار هکتار و میزان تولید از 14 ملیون تن کنونی به 19 میلیون و 302 هزار تن افزایش یابد.

یوسفی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه سالانه 30 الی 40 میلیون اصله نهال در کشور تولید می شود از ساماندهی نهالستان ها و مراکز تولید نهال در کشور خبر داد و افزود: در این راستا با بررسی های صورت گرفته 296 نهالستان فاقد صلاحیت دریافت گواهی و 30 الی 40نهالستان نیز موفق به دریافت گواهی دائم شدند.

به گزارش خبرنگار مهر پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران از تاریخ 12 الی 15 شهریور ماه در شیراز برگزار می شود.