به گزارش خبرگزاری مهر، وجیهالله فردمقدم کارگردان پیشکسوت و صاحبنام سینمای انیمیشن ایران با بیان این مطلب در سومین جشنواره تابستانی ماهشهر افزود: "فیلم پویانمایی فقط وظیفه طرح مسایل تربیتی و اخلاقی را بر عهده ندارد. باید در فیلمهایمان به درد و رنجها، مشکلات، آرزوها و حتی نابسامانیها توجه بیشتری داشته باشیم."
وی که در ماهشهر وظیفه اداره دو کارگاه ساخت فیلمهای پویانمایی توسط کودکان را بر عهده دارد، درباره اهمیت کار برای کودکان تصریح کرد: "برخی هنرمندان عرصه ساخت فیلم برای بچهها را عرصهای برای تمرین، تجربه و آزمون و خطا تلقی میکنند و به محض اینکه بیشتر یاد میگیرند کودکان را رها میکنند و به کار بزرگسالان روی میآورند."
کارگردان فیلم پویانمایی "لیلی لیلی حوضک" ادامه داد: "به کودکان باید به دیده تخصصی نگاه کنیم و عدهای از کارگردانها را برای ساخت فیلم کودک تربیت کنیم. ضمن اینکه مسئولین هم باید به مشکلات مالی و اقناع این دسته از هنرمندان توجه جدی داشته باشند، چرا که پایهریزی شخصیت کودک به صورت صحیح، از ارزش فوقالعادهای برخوردار است و شخصیت انسانها در بزرگسالی به پر قنداق آنها برمیگردد."
مقدم با اشاره به پیشرفتهای فناوری در عرصه ساخت انیمیشن و تفاوت آن با زمانی که خود این کار را آغاز کرده بود، به تجربه خود در زمینه آموزش انیمیشن به بچهها و تأثیر آن بر روی آنها اشاره کرد و گفت: "در جشنواره تابستانی ماهشهر به بچهها میگوییم که شما به سادگی میتوانید ظرف یک ساعت فیلم انیمیشن بسازید ولی آنها ابتدا باور نمیکنند و آن را دست نیافتنی میدانند."
کارگردان فیلم "تقلید" ادامه داد: "آنها هم خاطرات، داستانها، لطیفهها و قصههای شنیده خود را به عنوان سوژه پیشنهاد میکنند. پس از آن با ساده و مختصر کردن داستان به آنها کمک میکنیم تا شخصیت را با استفاده از خمیر بسازند یا نقاشی کنند و در صداگذاری و صداسازی نیز آنها را آموزش میدهیم و نتیجه این کار آنقدر هیجانانگیز است که بچهها وقتی فیلم میسازند به شدت احساس بزرگی و غرور میکنند و از این کار لذت میبرند."
تاکنون بیش از 25 فیلم توسط کودکان در جشنواره تابستانی ماهشهر ساخته شده که این آثار در جشنواره بینالمللی فیلم کودکان برای کودکان نمایش داده می شود، جشنوارهای که خود مسئولیت آن را بر عهده دارند. کارگردان فیلم زنده و نیمه بلند "مرد و قولش" از بچههای ایرانی درخواست کرد فیلمهایشان را تا آخر آذر امسال برای شرکت در جشنواره به کانون در تهران ارسال کنند.
جشنواره تابستانی ماهشهر به همت شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) و شرکت عملیات غیرصنعتی تا 15 شهریور در فرهنگسرای اندیشه شهرک بعثت و فردوسی ماهشهر به کار خود ادامه میدهد و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز در برپایی آن مشارکت دارد.
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