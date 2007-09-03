به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد، بر اساس تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در مورد اجرای تبصره 13 قانون بودجه سال 1386کل کشور ، دستگاه های اجرایی موظف شده اند تا پایان شهریور ماه امسال تمامی خدمات خود را از طریق سایت های اینترنتی و در وبگاه به ارباب رجوع ارائه دهند و نیز این خدمات را توصیف ‌، اطلاع رسانی و به روز رسانی کنند . ارائه خدمات از این طریق که شامل فرم ها ،‌فرآیندها ، شرایط ، نشانی ها ، تعرفه های خدمات ،‌نحوه دسترسی و غیره می باشد ، موجب صرفه جویی های گسترده در هزینه و وقت مردم و کاهش چشمگیر تردد و مصرف انرژی در سطح کشور می گردد.

دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی به منظور ارزیابی و تشویق این حرکت بزرگ و سازنده که تا کنون آثار مثبتی را در سطح ملی بر جای گذاشته است ، جشنواره تسما را برگزار می کند .

نماینده ویژه رئیس جمهور به همین منظور در بخشنامه ای به کلیه دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد در این جشنواره به طور فعال شرکت کنند . بر اساس این بخشنامه ضروری است تمامی دستگاه‌ها، نسبت به تکمیل فرم های ارزیابی ( قرارداده شده در وبگاه WWW.TASMAFAIR.IR ) مطابق دستورالعمل ارائه شده حداکثر تا تاریخ دهم مهر ماه سال جاری اقدام نمایند .

بر این اساس برای شرکت‌ها ، سازمان‌ها و واحد های تحت پوشش که دارای وب گاه مستقل هستند نیز باید ثبت نام و تکمیل فرم‌ها به صورت جداگانه انجام گیرد .