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۱۲ شهریور ۱۳۸۶، ۱۴:۴۶

سایت‌های دولتی ارائه‌کننده بیشترین و بهترین خدمات به مردم تشویق می‌شوند

دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی با برگزاری جشنواره "تسما"، وبگاه‌ها و سایت های دستگاه های دولتی که بهترین و بیشترین خدمات را به مردم ارائه کنند ، ‌مورد ارزیابی و تشویق قرار می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد، بر اساس تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در مورد اجرای تبصره 13 قانون بودجه سال 1386کل کشور ، دستگاه های اجرایی موظف شده اند تا پایان شهریور ماه امسال تمامی خدمات خود را از طریق سایت های اینترنتی و در وبگاه به ارباب رجوع ارائه دهند و نیز این خدمات را توصیف ‌، اطلاع رسانی و به روز رسانی کنند . ارائه خدمات از این طریق که شامل فرم ها ،‌فرآیندها ، شرایط ، نشانی ها ، تعرفه های خدمات ،‌نحوه دسترسی و غیره می باشد ، موجب صرفه جویی های گسترده در هزینه و وقت مردم و کاهش چشمگیر تردد و مصرف انرژی در سطح کشور می گردد.

دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی  به منظور ارزیابی و تشویق این حرکت بزرگ و سازنده که تا کنون آثار مثبتی را در سطح ملی بر جای گذاشته است ، جشنواره تسما را برگزار می کند .

نماینده ویژه رئیس جمهور به همین منظور در بخشنامه ای به کلیه دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد در این جشنواره به طور فعال شرکت کنند . بر اساس این بخشنامه ضروری است تمامی دستگاه‌ها، نسبت به تکمیل فرم های ارزیابی ( قرارداده شده در وبگاه WWW.TASMAFAIR.IR  ) مطابق دستورالعمل ارائه شده حداکثر تا تاریخ دهم مهر ماه سال جاری اقدام نمایند .

بر این اساس برای شرکت‌ها ، سازمان‌ها و واحد های تحت پوشش که دارای وب گاه مستقل هستند نیز باید ثبت نام و تکمیل فرم‌ها به صورت جداگانه انجام گیرد .

کد مطلب 545449

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