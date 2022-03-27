بوشهر اولین استان بدون بیکار کشور شود/ برگزاری جشن پایان بیکاری

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر یکشنبه در نشست شورای اداری استان بوشهر اظهار داشت: در استان بوشهر شاهد همراهی و همدلی خوبی بین مسئولان هستیم که زمینه‌ساز دستیابی به توسعه و پیشرفت خواهد بود.

وی تقویت وحدت و همدلی در استان بوشهر را ضروری دانست و بیان کرد: با توجه به انتخاب شعار تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین برای امسال باید از همه ظرفیت‌ها در این راستا استفاده شود.

امام جمعه بوشهر به ظرفیت‌های استان در زمینه‌های مختلف اشاره کرد و ادامه داد: استان بوشهر افتخار دارد ۱۰ سال بر اساس برنامه‌های دانش‌بنیان بر اساس هدایت‌های مقام معظم رهبری تلاش می‌کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌ها و تدوین برنامه آمایش استان بوشهر خاطرنشان کرد: نرخ بیکاری استان بوشهر ۸.۴ درصد اعلام شده و بر اساس آمارها ۴۰ تا ۵۰ هزار نفر بیکار در استان وجود دارد.

آیت‌الله صفایی بوشهری با بیان اینکه باید جشن پایان بیکاری را در استان بوشهر برگزار کنیم تصریح کرد: امید می‌رود با تاسی از فرمان رهبر معظم انقلاب نخستین استانی باشیم که هیچ بیکاری در آن وجود نداشته باشد.

وی با بیان اینکه استان بوشهر دارای فرهنگ خود را هزینه کردن برای نظام است اضافه کرد: استان بوشهر نماد تمدن اسلامی، ولایت‌مدار حماسی و مانند ستاره پر فروغ و بی غروب است.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با تاکید بر اینکه اشغال باید در مسیر تولید استراتژیک فراهم شود افزود: تولید به معنی آفریدن و محصول منظومه دانشی قوی اقتصادی است تولید راهبردی و استراتژیک و غیر راهبردی است.