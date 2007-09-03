82 طرح تعاونی در استان مرکزی به بهره برداری رسید

مدیرکل تعاون استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک گفت : به منظور آماده‌سازی این طرح ها بالغ بر 110 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است و این طرح ها در زمینه‌های صنعتی، کشاورزی، خدماتی، حمل و نقل و مسکن است.

محسن مظفری افزود: تسهیلات ارائه شده به این شرکت تعاونی ها در حدود 47 میلیارد و 500 میلیون ریال است.



وی اشتغال ایجاد شده توسط این طرح‌ها را 1019 نفراعلام و تصریح کرد: با بهره‌ برداری از این پروژه‌ها مجموعه اعضای‌ تعاون به 266 هزار و 603 نفر افزایش یافت.

مدیرکل تعاون استان مرکزی با اشاره به ثبت 168 شرکت تعاونی از ابتدای سال جاری تاکنون گفت: در این مدت یک هزار و 421 فرصت شغلی جدید نیز ایجاد شده است که با ثبت این تعاونی‌ها پنج هزار و 143 نفر به عضویت این تعاونی‌ها درآمده اند.