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۱۲ شهریور ۱۳۸۶، ۱۶:۰۴

40 اثر در سومین جشنواره مجسمه های شنی کشور ارائه می شود

40 اثر در سومین جشنواره مجسمه های شنی کشور ارائه می شود

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران اظهار داشت: بر اساس تصویب هیئت داوران جشنواره 40 اثر در سواحل شهرهای ساری و بابلسر اجرا و ارائه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل امامزاده ظهر دوشنبه در نشست خبری با رسانه های گروهی مازندران در محل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان افزود: امسال از 29 استان و 178 هنرمند 415 اثر خود را به جشنواره ارسال کردند.

وی خاطر نشان کرد: آثار دعوت شده به جشنواره در قالب سه موضوع اتحاد ملی و انسجام اسلامی، دفاع مقدس و بخش آزاد ارائه می شود.

به گفته امامزاده،هفت اثر در حوزه دفاع مقدس، هفت اثر در حوزه اتحاد ملی و 26 اثر در حوزه آزاد انتخاب شده است.

وی با اشاره به اینکه تعداد هنرمندان مجسمه ساز استان های کشور شامل 15 خانم و 25 آقا است، تصریح کرد: تعدا 10 نفر از اساتید مجسمه ساز هنرهای تجسمی کشور نیز در این جشنواره هنرنمائی می کنند.

امامزاده با بیان اینکه به نفرات اول بخش های اتحاد ملی و انسجام اسلامی تندیس، لوح افتخار و هدیه نقدی اعطاء می شود اظهار داشت: در سومین جشنواره مجسمه های شنی که در سواحل ساری و بابلسر به اجرا در می آید 100 هنرمند و دستیار حضور دارند.

امامزاده در پایان یادآور شد: طاهر شیخ الحکمائی رئیس هیئت مدیره انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران، رحیم مولائیان مدرس دانشکده هنر دانشگاه مازندران، محمد ذبیح الله زاده مدرس دانشکده هنر دکتر شریعتی تهران و حمید رضا سوری کارشناس ارشد تاریخ هنر دانشگاه کالیفرنیا و بهروز فنی به عنوان هیئت داوران سومین جشنواره سراسری مجسمه های شنی انتخاب شدند.

برگزاری جشنواره همزمان در ساری (پلاژ شهرداری) و بابلسر (پارکینگ صفر) خواهد بود. سومین جشنواره سراسری مجسمه های شنی سراسر کشور از 14 تا 18 شهریور ماه در مازندران برگزار می شود.

کد مطلب 545462

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