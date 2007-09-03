40 اثر در سومین جشنواره مجسمه های شنی کشور ارائه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل امامزاده ظهر دوشنبه در نشست خبری با رسانه های گروهی مازندران در محل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان افزود: امسال از 29 استان و 178 هنرمند 415 اثر خود را به جشنواره ارسال کردند.

وی خاطر نشان کرد: آثار دعوت شده به جشنواره در قالب سه موضوع اتحاد ملی و انسجام اسلامی، دفاع مقدس و بخش آزاد ارائه می شود.

به گفته امامزاده،هفت اثر در حوزه دفاع مقدس، هفت اثر در حوزه اتحاد ملی و 26 اثر در حوزه آزاد انتخاب شده است.

وی با اشاره به اینکه تعداد هنرمندان مجسمه ساز استان های کشور شامل 15 خانم و 25 آقا است، تصریح کرد: تعدا 10 نفر از اساتید مجسمه ساز هنرهای تجسمی کشور نیز در این جشنواره هنرنمائی می کنند.

امامزاده با بیان اینکه به نفرات اول بخش های اتحاد ملی و انسجام اسلامی تندیس، لوح افتخار و هدیه نقدی اعطاء می شود اظهار داشت: در سومین جشنواره مجسمه های شنی که در سواحل ساری و بابلسر به اجرا در می آید 100 هنرمند و دستیار حضور دارند.

امامزاده در پایان یادآور شد: طاهر شیخ الحکمائی رئیس هیئت مدیره انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران، رحیم مولائیان مدرس دانشکده هنر دانشگاه مازندران، محمد ذبیح الله زاده مدرس دانشکده هنر دکتر شریعتی تهران و حمید رضا سوری کارشناس ارشد تاریخ هنر دانشگاه کالیفرنیا و بهروز فنی به عنوان هیئت داوران سومین جشنواره سراسری مجسمه های شنی انتخاب شدند.

برگزاری جشنواره همزمان در ساری (پلاژ شهرداری) و بابلسر (پارکینگ صفر) خواهد بود. سومین جشنواره سراسری مجسمه های شنی سراسر کشور از 14 تا 18 شهریور ماه در مازندران برگزار می شود.