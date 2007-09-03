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۱۲ شهریور ۱۳۸۶، ۱۵:۳۳

نتایج آزمون دکتری دانشگاه علامه طباطبایی فردا منتشر می شود

نتایج آزمون دکتری دانشگاه علامه طباطبایی فردا منتشر می شود

نتایج آزمون تخصصی دکتری سال تحصیلی 87- 86 دانشگاه علامه طباطبایی فردا بر روی سایت این دانشگاه قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتی، حسابداری، سنجش و اندازه گیری، روانشناسی، اقتصاد، علوم ارتباطات، زبان و ادبیات فارسی، آموزش زبان انگلیسی، زبان شناسی همگانی، روابط بین الملل، علوم سیاسی و حقوق بین الملل در دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی رشته هایی است که دانشگاه علامه طباطبایی در آنها آزمون دکتری برگزار کرده است.

آزمون مرحله دوم دکتری سال تحصیلی 87- 86 دانشگاه علامه طباطبایی در 13 رشته اردیبهشت ماه 86 برگزار شد که نتایج آن به گفته معاون آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی فردا منتشر می شود.

کد مطلب 545463

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