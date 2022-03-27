روستای زیبای پلکانی «اشتبین» در جلفا

به گزارش خبرنگار مهر، پس از گذر از جلفا، سیه رود، نوردوز، روستای دوزال و کردشت از سه راهی هراس به روستای زیبای اشتبین وارد می‌شود.

خانه‌های روستای اشتبین معماری بسیار زیبایی دارد و حیاط هر خانه پشت بام خانه دیگر است. در شرق و پایین‌ترین قسمت دره روستا، رودخانه‌ای در جریان است که با صدای دلنواز و منظره بی نظیرش زینت و زیبایی خاصی به روستا بخشیده و علت شکل گیری باغ‌های وسیع و سرسبز است.

از لحاظ بافت، اشتبین جز روستاهای تلی شکل است، این روستا از توابع بخش سیه رود و دهستان نوجه مهر شهرستان جلفا واقع در استان آذربایجان شرقی است که در ۱۵۰ کیلومتری شمال تبریز قرار دارد.

این روستا با شماره ۲۶۹۲ در تاریخ ۷۹/۳/۱۷ در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده و به ماسوله آذربایجان شهرت دارد.

فیلم: سجاد اقبالجو