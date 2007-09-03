شکست های بیشتری در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از چنل فور، مورینیو با بیان این مطلب افزود: به غیر از 4 تیم اصلی فوتبال انگلستان، تیم های دیگر سرمایه گذاری فراوانی انجام داده اند و خیلی طبیعی است که این 4 تیم بازی های خود را ببازند و امتیاز از دست بدهند.

وی در خصوص ترک زودهنگام ورزشگاه از جانب آبراموویچ گفت: فکر می کنم مالک چلسی ورزشگاه را زودتر ترک کرد چون می خواست آنجا را ترک کند. من هم یک بار در حین بازی انگلستان - آلمان برای اینکه به راهبندان برخورد نکنم زودتر ورزشگاه را ترک کردم.

چلسی روز گذشته در چارچوب هفته پنجم رقابت های لیگ برتر با نتیجه 2 بر صفر مقابل آستون ویلا شکست خورد.