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۱۲ شهریور ۱۳۸۶، ۱۵:۱۴

مورینیو:

شکست های بیشتری در راه است

شکست های بیشتری در راه است

سرمربی چلسی گفت تیم های لیگ برتری در فصل نقل و انتقالات تابستانی سرمایه گذاری بسیاری بر روی تیم های خود کرده اند و این موضوع می تواند شکست های بیشتری را برای تیم هایی چون چلسی به همراه داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از چنل فور، مورینیو با بیان این مطلب افزود: به غیر از 4 تیم اصلی فوتبال انگلستان، تیم های دیگر سرمایه گذاری فراوانی انجام داده اند و خیلی طبیعی است که این 4 تیم بازی های خود را ببازند و امتیاز از دست بدهند.

وی در خصوص ترک زودهنگام ورزشگاه از جانب آبراموویچ گفت: فکر می کنم مالک چلسی ورزشگاه را زودتر ترک کرد چون می خواست آنجا را ترک کند. من هم یک بار در حین بازی انگلستان - آلمان برای اینکه به راهبندان برخورد نکنم زودتر ورزشگاه را ترک کردم.

چلسی روز گذشته در چارچوب هفته پنجم رقابت های لیگ برتر با نتیجه 2 بر صفر مقابل آستون ویلا شکست خورد.

کد مطلب 545468

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