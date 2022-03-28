کاهش ۱۹ درصدی ذخایر آبخوان های گلستان/میانگین دما افزایش یافت

سیدمحسن حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: از اول مهر ۱۴۰۰ لغایت ۳۰ اسفند ۱۴۰۰ در گلستان بر مبنای ایستگاه‌های شرکت آب منطقه‌ای مقدار بارندگی تجمعی متوسط ۳۰۳ میلی متر بوده که نسبت به آمار بلندمدت با ۲۹۲ میلی متر چهار درصد افزایش را نشان می‌دهد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان در خصوص مقدار افزایش و کاهش بارش در هر حوضه آبریز افزود: براین اساس در حوضه گرگانرود یک افزایش، در اترک سفلی چهار درصد کاهش، در قره سو ۱۸ درصد افزایش، در خلیج گرگان ۱۹ درصد افزایش و در نکارود علیا هشت درصد افزایش را نسبت به بلندمدت شاهد هستیم.

وی بیان کرد: متوسط دمای اندازه گیری شده ۱۰.۹ درجه سانتیگراد که نسبت به آمار بلندمدت با ۱۰.۴ درجه سانتیگراد، ۰.۵ درجه افزایش یافته است.

حسینی ادامه داد: همچنین رواناب اندازه گیری شده در ایستگاه های شاخص رودخانه‌های استان، بین ۸۳ درصد کاهش تا ۴۴ درصد افزایش را نسبت به آمار دوره بلند مدت نشان می‌دهد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: ذخیره آبخوان های استان هم حدود ۲۳۰ میلیون متر مکعب (حدود ۱۹ درصد) کاهش را نسبت به آمار دوره بلندمدت نشان می‌دهد که آبخوان های کم عمق حدود ۱۶۸ میلیون مترمکعب و آبخوان های عمیق حدود ۶۲ میلیون مترمکعب کاهش داشته اند.