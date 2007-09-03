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۱۲ شهریور ۱۳۸۶، ۱۶:۱۵

ادعای صدر اعظم اتریش درباره برنامه هسته ای ایران

صدر اعظم اتریش بدون توجه به ماهیت کاملا صلح آمیز فعالیت هسته ای ایران مدعی شد که جامعه جهانی با دستیابی تهران به تسلیحات هسته ای مخالف است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحارونوت با اعلام این خبر مدعی شد که آلفرد گوزن بائر در دیدار خود با ایهود اولمرت نخست وزیر رژیم صهیونیستی خواستار تشدید تحریم ها علیه ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد شد.

به نوشته این روزنامه صدراعظم اتریش ضمن تاکید بر شفاف سازی برنامه های هسته ای ایران گفت : ما خیلی نگران برنامه های هسته ای ایران هستیم، تهران باید همکاری کند و برنامه هسته ای خود را متوقف کند که این خواست تمامی جامعه جهانی است.

در این دیدار اولمرت نیز ادعا کرد که فعالیت هسته ای ایران، خاورمیانه و تمامی جامعه جهانی را تهدید می کند.
کد مطلب 545477

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