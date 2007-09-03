ادعای صدر اعظم اتریش درباره برنامه هسته ای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحارونوت با اعلام این خبر مدعی شد که آلفرد گوزن بائر در دیدار خود با ایهود اولمرت نخست وزیر رژیم صهیونیستی خواستار تشدید تحریم ها علیه ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد شد.

به نوشته این روزنامه صدراعظم اتریش ضمن تاکید بر شفاف سازی برنامه های هسته ای ایران گفت : ما خیلی نگران برنامه های هسته ای ایران هستیم، تهران باید همکاری کند و برنامه هسته ای خود را متوقف کند که این خواست تمامی جامعه جهانی است.