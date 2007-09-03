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۱۲ شهریور ۱۳۸۶، ۱۵:۵۰

دادگاه "توسعه"، "جایزه" و "سینمای امروز" 8 مهر برگزار می شود

جلسه رسیدگی به اتهامات مدیران مسئول "توسعه"، "جایزه" و "سینمای امروز" صبح روز یکشنبه، هشتم مهر ماه سال جاری در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس احضاریه هایی که برای مدیران مسئول این سه نشریه ارسال شده، آنها باید صبح روز هشتم مهر ماه سال جاری در شعبه مزبور حاضر و به دفاع از خود بپردازند.

اتهامات مدیران مسئول توسعه، جایزه و دنیای امروز، نشر اکاذیب به قصدتشویش اذهان عمومی، توهین و افترا دایر بر شکایت مدعی العموم و شاکیان خصوصی عنوان شده است.

پیش از این پرونده این سه نشریه در دادسرای کارکنان دولت مطرح بود که بازپرس پس از رسیدگی، پرونده های مزبور را با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع کرد.

کد مطلب 545478

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