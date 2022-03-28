به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی صبح دوشنبه در نشست راهبردی بررسی تصادفات رانندگی استان سمنان و برنامه‌ریزی برای کاهش آنها که به میزبانی استانداری سمنان برگزار شد با بیان اینکه با بیان اینکه طی تعطیلات نوروزی سال جاری تردد در جاده‌های استان سمنان ۶۰ درصد افزایش یافت، بیان کرد: این موضوع قابل پیش بینی بود چرا که این نخستین نوروز بعد از دو سال محدودیت‌های کرونایی بود و مجموعه استان برای پذیرایی از مسافران تمهیدات لازم را اندیشیده بود.

وی با بیان اینکه علی رغم این افزایش، شاهد کاهش تصادفات رانندگی بودیم، افزود: اقدامات در این راستا به منظور کاهش بیش از پیش میزان تصادفات و فوتی‌ها در سطح استان در دستور کار قرار دارد همچنین در ورودی و خروجی شهرهای استان غرفه‌های صنایع دستی و نوروز گاه‌هایی تعبیه شد تا مسافران و به خصوص رانندگان وسایل نقلیه استراحت کافی را داشته باشند.

استاندار سمنان با بیان اینکه ضرورت دارد تا تمهیدات ترافیکی لازم برای روزهای پایانی ایام نوروز و روز طبیعت، توسط دست‌اندرکاران اندیشیده شود، تاکید کرد: از تمامی فرصت‌ها و پتانسیل موجود در سطح استان برای خدمت رسانی مطلوب به مسافران و شهروندان استفاده شود تا بتوانیم شاهد شناساندن ظرفیت‌های گردشگری استان به مسافران نوروزی باشیم از سوی دیگر باید دقت داشت که مسافران نوروزی خودشان بهترین مروج و مبلغ داشته‌های استان برای سایر مردم ایران اسلامی محسوب می‌شوند لذا باید از فرصت حضور مسافران بهره کافی را برد.

هاشمی همچنین با بیان اینکه زیرساخت‌های لازم به منظور استقرار دائمی بازارچه‌های صنایع دستی در ورودی شهرها و استفاده مسافران در آینده مهیا شود، افزود: برگزاری رویدادها و جشنواره‌ها به خصوص در روزهای ۱۲ و ۱۳ فروردین ماه که مجدداً شاهد حضور مردم در روستاها و حومه شهر هستند می‌تواند ظرفیت‌های گردشگری روستایی را نیز تقویت کند از سوی دیگر دهیاری‌ها و بخشداری‌ها نسبت به موضوع روز طبیعت در روستاهای هدف گردشگری استان اقدامات لازم را صورت دهند تا شرایط به خوبی مدیریت و از این ظرفیت نیز بهره بگیریم.