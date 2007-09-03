مذاکرات ایران و آمریکا باید ادامه یابد / بغداد به آمریکا اجازه دخالت در امور عراق را نمی دهد

به گزارش خبرنگار مهر، هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق، در حاشیه اجلاس حقوق بشر و تنوع فرهنگی جنبش عدم تعهد در تهران و در جمع خبرنگاران بر لزوم تداوم مذاکرات ایران و آمریکا تاکید کرد.

وی گفت : انجام مذاکرات ایران و آمریکا درباره عراق برای ما بسیار اهمیت دارد و با توجه به فواید آن این مذاکرات حتما ادامه خواهد داشت.

وزیر امور خارجه عراق ادامه داد: ما به عنوان دولت عراق از ایران و آمریکا خواسته ایم این مذاکرات را ادامه دهند و پیگیر تداوم آن نیز هستیم.

زیباری با بیان اینکه عراق یکی از اعضای کلیدی جنبش عدم تعهد است گفت: برگزاری این اجلاس درتهران برای ما اهمیت زیادی دارد چرا که کشور ما پایه ها و مبانی سیاست خود را بر اساس اصول تنوع فرهنگی پایه گذاری کرده است.

وی با بیان اینکه علیرغم وجود فشارهای مختلف ساختاری دموکراتیک در کشورش حاکم است افزود: دولت عراق، دولتی قانونی و برگزیده مردم است و هر چند که با چالش های فراوانی روبروست اما این دولت دولتی دموکراتیک و مورد قبول ملت عراق است.

وزیر امور خارجه عراق، در خصوص حضور اشغالگران در کشورش با یادآوری قطعنامه شورای امنیت و خواست دولتمردان عراقی برای حضور نیروهای بیگانه در عراق تا زمان تثبیت امنیت در این کشور اظهار داشت: آمریکا قصد دارد تا پایان سال جاری بخشی از نیروهای خود را از عراق خارج کند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که علت عدم محاکمه برخی نیروهای نظامی آمریکا درباره رسوایی های زندان ابوغریب را پرسید گفت: دولت عراق اقدامات زیادی را در خصوص پیگیری اعمال وحشیانه ای که در ابوغریب رخ داد انجام داد و کسانی که دراین خصوص محکوم شناخته شده اند مورد تعقیب و مجازات قرار گرفته اند.

زیباری در پاسخ به این سئوال که کنفرانس تهران می تواند به مسائل عراق کمک کند گفت: ما از اعضای فعال جنبش عدم تعهد هستیم و اساس سیاست ما نیز بر مبنای حقوق بشر و رعایت آن بوده و عراق از اهداف این کنفرانس به طور کامل حمایت و پشتیبانی می کند.

وی ضمن رد هر گونه دخالت کشورهای خارجی در امور داخلی کشورش تاکید کرد: هرگز اجازه نمی دهیم هیچ کس حتی آمریکایی ها در امور داخلی ما دخالت کنند.



زیباری همچنین در این کنفرانس خبری در پاسخ به سوالی در باره سرنوشت دیپلمات های ایرانی که زمستان گذشته توسط نیروهای آمریکایی در عراق ربوده شدند گفت : امیدواریم این دیپلماتها به زودی آزاد شوند.