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۸ فروردین ۱۴۰۱، ۱۲:۱۶

پنجره مهر؛

خانه تاریخی امیرنظام گروسی در تبریز

خانه تاریخی امیرنظام گروسی در تبریز

تبریز- موزه قاجار یا همان خانه امیرنظام گروسی یکی از اماکن گردشگری شهر تبریز بوده که در محله تاریخی ششگلان تبریز قرار گرفته‌است.

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به گزارش خبرنگار مهر، خانه امیرنظام گروسی که در دوره ناصرالدین شاه و در زمان پیشکاری امیر نظام گروسی و توسط وی ساخته شده‌است در سال ۱۳۷۰ توسط سازمان میراث فرهنگی خریداری شد با شماره ۱۷۴۹ در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد.

پس از مرمت و بازسازی بنا با حفظ ویژگی‌های معماری و شاخص‌های سنتی بنا به عنوان موزه قاجار مورد استفاده قرار گرفت. این موزه در نزدیکی مقبره الشعرا تبریز که مدفن بیش از ۴۰۰ شاعر نامی از جمله شهریار، قطران، اسدی طوسی، فاریابی و ثقةالاسلام است قرار دارد.

موزه قاجار در سال ۱۳۸۵ خورشیدی پس از مرمت و بازسازی، به‌طور رسمی راه‌اندازی شد.

کد مطلب 5454830

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    نظرات

    • IR ۰۷:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۱/۰۹
      12 3
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      موزه هاى تبريز خيلى ديدنيه چون هرچى اثر در اذربايجان و اردبيل پيدا شده در تبريز نگه دارى ميشه
    • فرهنگ IR ۱۰:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۱/۰۹
      15 0
      پاسخ
      حیف که مسئولان آذربایجان بی عرضه هستن و نمی توانند گردشکر به منطقه آذربایجان جذب کنند

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