  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۲ شهریور ۱۳۸۶، ۱۸:۰۴

هنرستان های همجوار روستا فعال می شوند

هنرستان های همجوار روستا فعال می شوند

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر کل دفتر کار و دانش وزارت آموزش و پرورش گفت: هنرستان های همجوار روستاها با هدف تکمیل کاروزی دانش آموزان هنرستان ها و نیز کارآموزی دبیرستانی ها در جوار روستاها فعال می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد رحیم زنجانی ظهر امروز در جمع خبرنگاران در سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: از اول مهرماه در سراسر کشور هنرستانهای همجوار روستا شروع به فعالیت خواهند کرد و هر روستایی که دبیرستانی دارد یک کلاس را برای آموزش عملیاتی دانش آموزان اختصاص خواهد داد.

 

وی  افزود: در بندر عباس به علت گرمی هوا کشاورزی و باغداری چندان مورد استقبال قرارنمی گیرد اما در این شهر می توان دانش آموزان را به سمت شیلات و .. سوق داد و هر شهر یا روستا متناسب با کار و کسب در آمدی که دارد به آموزش دانش آموزان بپردازد.

 

زنجانی خاطرنشان کرد: با چنین طرحی دانش آموزان در هر نقطه کشور با توجه به توانایی شهر یا روستایشان حرفه ای را به صورت تخصصی دنبال می کنند و این امر باعث پیشرفت جامعه به خصوص فارغ التحصیلان در رشته های فنی و حرفه ای و کار دانش می شود.

 

وی همچنین یادآور شد: هدف و رسالت وجود فنی حرفه ای در کشور تربیت نیروی انسانی ماهر و نیمه ماهر به منظور رشد دانش آموزان است که لازمه این کار وجود اقداماتی در بیرون از وزارتخانه و داخل آموزش پرورش است.

 

مدیر کل دفتر کار دانش و وزارت آموزش و پرورش کشور تصریح کرد: مشکلات زیادی برای تحقق عملی کردن کار دانش آموزان در حرفه ی انتخابی شان وجود دارد که از جمله  آنها مشکل ارتباط با بخش صنعت، سیاست و وزارتخانه ها است که باید بر روی این عوامل توجه بیشتری نشان داده شود .

 

وی همچنین گفت : ما درصورتی می توانیم مصرف کننده را برای خرید ازمحصولاتی که دانش آموزان خلق می کنند راضی کنیم که آموزش و پرورش به صورتی مهارتی به این موضوع بپردازد.

کد مطلب 545484

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها