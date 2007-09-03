هیتزفلد از کسب تساوی مقابل هامبورگ راضی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گل، تیم فوتبال بایرن مونیخ روز گذشته در حالی که تا دقایق پایانی بازی با نتیجه یک بر صفر از هامبورگ جلو بود در نهایت با تساوی به کار خود پایان داد. هیتزفیلد گفت: طبیعتا نمی شود وقتی با نتیجه یک بر صفر جلو هستی و گل تساوی رادریافت می کنی راضی باشی اما ما خیلی خوش شانس بودیم که ابتدا از حریف خود پیش افتادیم.

وی افزود: هر دو تیم بخوبی دفاع کردند و اجازه ندادند حریف موقعیت های گل خلق کند. تیم ما یک موقعیت گل خوب را از دست داد و پس از آن از جانب هامبورگ تحت فشار قرار گرفت . با این حال باید خوشحال باشیم در روزی که خوب نبودیم موفق به کسب یک امتیاز شدیم.