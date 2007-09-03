یک دهم دانش آموزان فنی حرفه ای و کاردانش کشور در خراسان رضوی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محسن ازغندی ظهر امروز در گردهمایی روسای گروه فنی و حرفه ای و کاردانش کشور اظهار داشت: این جمعیت ضرورت توجه بیشتر به این رشته را نمایان می کند و باید در فکر دادن امکانات مناسب به این دانش آموزان باشیم .

وی گفت : از نظر هزینه مدارس غیر انتفاعی در مقطع ابتدایی 5/7 درصد پوشش گرفته مدارس راهنمایی 5/8 درصد و مدارس متوسطه 8/9 درصد پوشش داده شده است .

ازغندی خاطرنشان کرد: در بخش هنرجویان کار و دانش 26 هزار و 99 نفر در صنعت و 8 هزار و 174 نفر خدمات و یک هزار و 273 نفر کشاورزی جمعا حدود 40 هزار نفر هنرجو در شاخه کار و دانش وجود دارند .

معاون آموزش و پرورش نظرتی مهارتی خراسان رضوی گفت: حدود 17 هزار و 407 نفر تعداد دانشجویان آموزشکده های خراسان رضوی است و مسئله اصلی توسعه مدارس شبانه روزی است .

وی عنوان کرد: مدارس شبانه روزی در شاخه فنی حرفه ای 10 واحد، حرفه ای 3، واحد کشاورزی 3 واحد، و کار و دانش 42 واحد است امسال نیز برای توسعه امکان اضافه کردن 10 مدرسه فقط برای کار و دانش را خواهیم داشت .

ازغندی با توجه به مقایسه عملکرد کشور و عملکرد خراسان رضوی تصریح کرد: عملکرد کشور 19/53 بوده و عملکرد خراسان رضوی 23/3 بوده است که از رشد و عملکرد خوبی برخوردار می باشد اما باز هم راضی نیستیم و نیاز به توجه بیشتری است .

وی به ویژگی های رشد در این شاخه اشاره کرد و یادآور شد: از ویژگی های رشد در این شاخه می توان به آموزش متناسب با وضعیت اقلیمی ، دقت به نیاز هر منطقه ، نگاه استانی ، شناسایی وضعیت ها و واقعیت ها و ... است.

ازغندی یادآور شد: تمام استان خراسان رضوی را به 4 قطب تقسیم کرده ایم و رابطین بین شهرها را فراهم کردیم نباید بگذاریم کیفیت فدای کمیت ها شود .

وی در پایان گفت: در بخش نیروی انسانی خوب عمل کرده ایم و تنها توجه به روش های نوین را مد نظر داریم باید با نگرشی سیستمی پیش رفت و ازفکر کردن بهصورت جزیی خارج شد و دیدگاهها را گسترش داد .