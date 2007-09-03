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۱۲ شهریور ۱۳۸۶، ۱۸:۳۵

یک دهم دانش آموزان فنی حرفه ای و کاردانش کشور در خراسان رضوی هستند

یک دهم دانش آموزان فنی حرفه ای و کاردانش کشور در خراسان رضوی هستند

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون آموزش و پرورش نظری مهارتی خراسان رضوی گفت: یک دهم دانش آموزان فنی حرفه ای و کاردانش کشور در خراسان رضوی هستند که این رقم نشانگر رشد خوب گرایش به این رشته ها در خراسان است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محسن ازغندی ظهر امروز در گردهمایی روسای گروه فنی و حرفه ای و کاردانش کشور  اظهار داشت: این جمعیت ضرورت توجه بیشتر به این رشته  را نمایان می کند و باید در فکر دادن امکانات مناسب به این دانش آموزان باشیم .

 

وی گفت : از نظر هزینه مدارس غیر انتفاعی در مقطع ابتدایی 5/7 درصد پوشش گرفته مدارس راهنمایی 5/8 درصد و مدارس متوسطه 8/9 درصد پوشش داده شده است .

 

ازغندی خاطرنشان کرد: در بخش هنرجویان کار و دانش 26 هزار و 99 نفر در صنعت و 8 هزار و 174 نفر خدمات و یک هزار و 273 نفر کشاورزی جمعا حدود 40 هزار نفر هنرجو در شاخه کار و دانش وجود دارند .

 

معاون آموزش و پرورش نظرتی مهارتی خراسان رضوی گفت: حدود 17 هزار و 407 نفر تعداد دانشجویان آموزشکده های خراسان رضوی است و مسئله اصلی توسعه مدارس شبانه روزی است .

 

وی عنوان کرد: مدارس شبانه روزی در شاخه فنی حرفه ای 10 واحد، حرفه ای 3، واحد  کشاورزی 3 واحد،  و کار و دانش 42 واحد است امسال نیز برای توسعه امکان اضافه کردن 10 مدرسه فقط برای کار و دانش را خواهیم داشت .

 

ازغندی با توجه به مقایسه عملکرد کشور و عملکرد خراسان رضوی تصریح کرد: عملکرد کشور 19/53 بوده و عملکرد خراسان رضوی 23/3 بوده است که از رشد و عملکرد خوبی برخوردار می باشد اما باز هم راضی نیستیم و نیاز به توجه بیشتری است .

 

وی به ویژگی های رشد در این شاخه اشاره کرد و یادآور شد: از ویژگی های رشد در این شاخه می توان به آموزش متناسب با وضعیت اقلیمی ، دقت به نیاز هر منطقه ، نگاه استانی ، شناسایی وضعیت ها و واقعیت ها و ... است.

 

ازغندی یادآور شد: تمام استان خراسان رضوی را به 4 قطب تقسیم کرده ایم و رابطین بین شهرها را فراهم کردیم نباید بگذاریم کیفیت فدای کمیت ها شود .

 

وی در پایان گفت: در بخش نیروی انسانی خوب عمل کرده ایم و تنها توجه به روش های نوین را مد نظر داریم باید با نگرشی سیستمی پیش رفت و ازفکر کردن بهصورت جزیی خارج شد و دیدگاهها را گسترش داد .

کد مطلب 545487

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