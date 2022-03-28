۷۰ هزار نفر از یادمان های دفاع مقدس در ایلام بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمال شاکرمی صبح دوشنبه در بازدید از یادمان‌های دفاع مقدس ایلام اظهار داشت: تا به امروز بیش از ۷۰ هزار نفر از یادمان‌های دفاع مقدس در مناطق جنوبی، جبهه‌های میانی، قلاویزان و نقاط یادمانی استان بازدید کرده‌اند.

وی گفت: پیش بینی‌ها حاکی از این است که در چند روز باقی مانده آمار بازدیدها به ۱۰۰ هزار نفر هم بیشتر برسد.

وی افزود: فضای یادمان‌ها به خصوص در دهلران امسال از آمادگی نسبی برخوردار بود و خادمین و مجموعه‌های مختلف همه پای کار بودند.

وی ادامه داد: خدا را شاکر هستیم که جغرافیای استان ایلام با ۴۳۰ کیلومتر مرز مشترک، نشان از شهادت طلبی و گذشت مردانی است که امروز عزیزانی از اقصی نقاط کشور به این یادمان‌ها و در این فضای نورانی بهره می‌گیرند.