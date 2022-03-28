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۸ فروردین ۱۴۰۱، ۱۱:۲۵

فرمانده سپاه امیرالمومنین (ع) ایلام:

۷۰ هزار نفر از یادمان های دفاع مقدس در ایلام بازدید کردند

۷۰ هزار نفر از یادمان های دفاع مقدس در ایلام بازدید کردند

ایلام-فرمانده سپاه امیرالمومنین (ع) ایلام گفت: در ایام نوروز، ۷۰ هزار نفر از یادمان های دفاع مقدس در ایلام بازدید کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمال شاکرمی صبح دوشنبه در بازدید از یادمان‌های دفاع مقدس ایلام اظهار داشت: تا به امروز بیش از ۷۰ هزار نفر از یادمان‌های دفاع مقدس در مناطق جنوبی، جبهه‌های میانی، قلاویزان و نقاط یادمانی استان بازدید کرده‌اند.

وی گفت: پیش بینی‌ها حاکی از این است که در چند روز باقی مانده آمار بازدیدها به ۱۰۰ هزار نفر هم بیشتر برسد.

وی افزود: فضای یادمان‌ها به خصوص در دهلران امسال از آمادگی نسبی برخوردار بود و خادمین و مجموعه‌های مختلف همه پای کار بودند.

وی ادامه داد: خدا را شاکر هستیم که جغرافیای استان ایلام با ۴۳۰ کیلومتر مرز مشترک، نشان از شهادت طلبی و گذشت مردانی است که امروز عزیزانی از اقصی نقاط کشور به این یادمان‌ها و در این فضای نورانی بهره می‌گیرند.

کد مطلب 5454870

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