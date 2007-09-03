اخبار کوتاه فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه که تا بیستم شهریور ادامه دارد بیش از 700 عنوان کتاب سینمایی از دهها ناشر برتر ایران به معرض نمایش و فروش گذاشته شده است. مجموعه ای از آثار نویسندگان و کارگردانان ایران مانند بیضایی، مرحوم حاتمی، فیلمنامه ها و نمایشنامه های مدرن و کلاسیک و آثار مرجع در زمینه زیبایی شناسی، معنای هنر، تاریخ هنر و ... هم در این نمایشگاه عرضه می شود.

- فیلم "ژانی گه ل" ساخته جمیل رستمی برای اولین بار در ایران با زیرنویس فارسی همزمان برای داوران جشن خانه سینما به نمایش درآمد. این فیلم در دو نوبت در سالن نمایش فیلم خانه سینما به روی پرده رفت. نمایش فیلم با زیرنویس فارسی همزمان تاکنون فقط برای فیلم های خارجی در جشنواره بین المللی فیلم فجر صورت گرفته است. این فیلم که به زبان کردی در کشور عراق تولید شده هم اکنون در سینماهای مناطق کرد نشین عراق روی پرده است.

- فیلم سینمایی "خیلی دور خیلی نزدیک" ساخته رضا میرکریمی برای نمایش در سینماهای کشورهای مختلف جهان به زبان انگلیسی دوبله شد. روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی اعلام کرد، این فیلم در آمریکا و در شهر میامی دوبله شده است. رایزنی برای نمایش این فیلم در برخی کشورهای دیگر به زودی توسط امور بین الملل بنیاد سینمایی فارابی آغاز می شود.

- تازه ترین مستند تیری میشل فیلمساز بلژیکی و برنده جایزه جشنواره برلین با عنوان "رودخانه کنگو" در بخش "آفریقا: زیبایی و درد" نخستین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران "سینما حقیقت" به نمایش درمی آید. این مستند دو ساعته محصول مشترک فرانسه و بلژیک سال 2006 است و رسوم، باورها و اعتقادات قاره آفریقا را بررسی می کند. نخستین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران "سینما حقیقت" 23 تا 27 مهرماه در تهران برگزار می شود.

ـ دو فیلم کوتاه "زورقی در غروب" حسین ابری محصول 1376 با زمان 10 دقیقه و "چه شگفت است عشق که هم زخم است و هم مرهم" امید بنکدار و کیوان علیمحمدی محصول 1381 با زمان 21 دقیقه روز پنجشنبه 15 شهریور و سه فیلم کوتاه "روایتی دیگر از جنگ" مجید حمیدیان محصول 1380 با زمان 9 دقیقه، "مشی و مشیانه" حسن نقاشی محصول 1383 با زمان 15 دقیقه و "نقش" فرشید آذری محصول 1384 با زمان 15 دقیقه شنبه 17 شهریور ساعت 30/16 در سینماتک موزه هنرهای معاصر به نمایش درمی آیند.